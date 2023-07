No paran problemas del PAE: Contraloría advierte que más de 354 mil estudiantes siguen sin recibir alimentación tras regresar de vacaciones

La Contraloría General alertó sobre la preocupante situación que enfrenta el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia y por la que más de 354.000 estudiantes no están recibiendo los servicios alimenticios después de tres semanas del regreso a clases. La causa principal de esta suspensión, de acuerdo con el organismo de control, es la falta de planeación por parte de algunas Entidades Territoriales Certificadas (ETC).

Durante el seguimiento realizado por la Contraloría, se identificó que más de 215.000 estudiantes de cinco ETC (Caquetá, Cauca, Córdoba, Neiva y Pitalito) no han recibido el servicio de PAE desde el regreso a clases, a pesar de contar con asignaciones presupuestales para este propósito. Por ejemplo, en la ETC Caquetá, más de 37.000 niños, niñas y adolescentes se ven afectados debido a la falta de recursos para continuar el programa durante el segundo semestre del año.