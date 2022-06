“No quiero pensar que Fajardo encarne un plan de Santos y Petro para restarle a Rodolfo”: Edward Rodríguez

SEMANA: ¿siente que quedaron relegados como partido para la segunda vuelta presidencial?

EDWARD RODRÍGUEZ (E. R.): lo que yo siento es que el partido no ha sido vehemente. Esta colectividad hizo el principal paquete anticorrupción de la historia: eliminamos la casa por cárcel para los corruptos, hicimos la extinción de dominio exprés, hicimos pliegos tipo donde se han contratado 31 billones en carreteras sin ningún escándalo, hicimos la vacunación masiva en menos de un año, en las regiones todo el mundo dice que este gobierno ha sido el que más ha llevado inversión a las regiones, pero absolutamente nadie lo reconoce. Hoy parecemos los parias, en vez de salir a resaltar nuestros logros.

SEMANA: ¿qué hará el Centro Democrático? Ya Rodolfo Hernández se desmarcó del uribismo.

E. R.: nosotros acudiremos a las urnas con humildad y sin ninguna alianza politiquera.

SEMANA: ¿obviamente apoyando a Rodolfo Hernández?

E. R.: yo creo que la mayoría de personas salieron a apoyar a Rodolfo Hernández porque representa la libertad de empresa, la libertad y los valores. Además, Petro nunca salió a enviar un mensaje a más de la mitad del país que es uribista. Al contrario, él persiste en sus ataques. En otras palabras, entre dos males, el menos peor.

SEMANA: ¿es justo que Rodolfo Hernández se haya desmarcado de la manera como lo hizo del uribismo?

E. R.: es injusto, nuestras tesis representan un valor que Rodolfo destaca: la austeridad del Estado, que no se roben la plata de los colombianos, que exista libertad de empresa. Yo diría que Rodolfo no puede salir a atacar a más de cinco millones de colombianos, recordemos que unos votaron en primera vuelta por él, otros por Fico, pero ante todo lo que quieren es un mejor país y que, sin duda, tienen un afecto especial por Álvaro Uribe (...). Ojalá Rodolfo Hernández no cometa más injusticias con el uribismo.

SEMANA: ¿qué ha dicho Álvaro Uribe?

E. R.: no he hablado con él, yo creo que guardará silencio durante estas tres semanas. Está totalmente alejado del escenario político, él —creo— entró en un proceso de reflexión sobre la situación del país, el daño reputacional que le han hecho y sobre todo porque creo que él dejó un legado y hoy existe más uribismo que partido.

SEMANA: ¿usted cómo vio la postura de Sergio Fajardo, quien pretende llegar a la candidatura de Rodolfo Hernández poniendo condiciones?

E. R.: mi recomendación a Sergio Fajardo es humildad, humildad y más humildad. Cuando uno pierde de la manera como él perdió, lo único que tiene que hacer es entender que primero está la patria por encima de los caprichos y sus partidos. Creo que no aprendió la lección y la gran lección la debemos asumir con humildad y sin condicionamientos.

SEMANA: Fajardo lo hace porque cree que puede sumarle a Rodolfo Hernández…

E. R.: pero lo está haciendo con arrogancia, irrespeto y tratando de cambiar cinco millones de votos por 800.000 que él tiene. Él no puede ir a maltratar a más de cinco millones de personas que votaron por Fico, solamente porque él lo pretende. Eso sería casi que planeado. No quisiera pensar que fue una planeación estratégica de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro para restarle votos a Rodolfo Hernández.

SEMANA: ¿cómo así?

E. R.: no quiero pensar que Fajardo encarne un plan de Santos y Petro para restarle a Rodolfo. Lo digo porque todo el santismo está donde Petro, es una realidad. Y segundo, cuando uno pierde debe tener la humildad y reflexión de qué hizo mal, y no la soberbia y prepotencia de exigir condicionamientos. Este no es momento de poner consideraciones. Además, el pueblo mandó un mensaje concreto: que están mamados de la politiquería, entre ellas, la de Fajardo, Cristo, Robledo, de todos los que estaban allá.

SEMANA: ¿en qué momento el Centro Democrático se convirtió en el patito feo de las elecciones?

E. R.: mi reflexión es que nosotros perdimos la vehemencia. Nosotros tenemos resultados: nunca antes se habían hecho 450.000 viviendas, nunca antes en la historia habíamos construido casi 200 megacolegios y llegamos al 18 % de jornada única, nunca se había generado educación universitaria gratuita para estratos 1, 2 y 3, entre otros grandes logros. Yo sí creo que el partido, o se queda en su vergüenza, que no sé por qué es, o sale a mostrar con resultados todos los grandes logros que hemos tenido en este gobierno.

SEMANA: ¿por qué considera que el Centro Democrático se ha quedado callado?

E. R.: por pendejo. El partido es una colectividad, en algunos casos, de pendejos, que, por una parte, lo cooptó la politiquería, y por otra, unas personas que se sienten avergonzadas en vez de sentirse orgullosas de lo que hemos hecho. Tenemos el índice más bajo de homicidios, secuestros en la historia, cogimos a los grandes capos —más de 280—, entre otros. Y algunos se sienten el patito feo, algunos se sienten vergonzantes.