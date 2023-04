“No se transmite la influenza aviar comiendo pollo”: INS descarta casos del virus en humanos

Este miércoles 19 de abril, el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) llevaron a cabo una rueda de prensa conjunta para referirse a la situación del virus de gripe aviar que está circulando en Colombia.

El gerente del ICA, Juan Fernando Roa Ortiz, recordó que desde octubre del año pasado encontraron que Colombia estaba reportando casos del virus y en noviembre declararon la emergencia sanitaria. “Hasta la fecha hemos tenido 49 focos de gripe aviar en el país”, sostuvo el funcionario y recordó que 47 de estos focos se registraron en aves de traspatio.

El funcionario recordó que se han tomado medidas como la restricción de importación de aves desde países que están teniendo brotes de gripe aviar, como Ecuador y Perú.

Aseveró que han destinado cerca de 3.3000 millones de pesos del Fondo de Emergencias para costear varias de las medidas que han tomado. Parte de ese dinero ha estado destinado a compensar a los ciudadanos por el sacrificio de cerca de 50.000 aves.

Roa sostuvo que por medio de una comunicación intensa con distintos gremios, Colombia tiene una “situación diferenciada positiva” y señaló que no hay focos de contagio en la avicultura comercial, lo cual ha tenido un impacto económico negativo en otros países.

“Si bien estamos tranquilos, porque todo el trabajo técnico se viene desarrollando (…) en el tema sanitario no hay riesgo cero, por lo cual no podemos bajar la guardia ante la presencia de la enfermedad”, indicó y afirmó que han logrado cerrar 47 de los 49 focos que habían identificado.

La mayoría de casos de gripe aviar se ha registrado en aves de traspatio. - Foto: Getty Images

Así mismo, sostuvo que el ICA publicará un informe con los datos que ha recogido esa entidad durante los focos de gripe aviar que se presentaron en Colombia durante los últimos meses.

También dijo que la emergencia sanitaria le permite al ICA ser más efectivo en el manejo de la coyuntura y explicó que el fin de esta medida se dará una vez los focos sean completamente cerrados. Esto se debe a que hay dos focos activos en aves silvestres en la Costa Pacífica, que han causado la muerte de varios pelícanos.

Los pelícanos han sido una de las especies más afectadas por la gripe aviar. - Foto: AFP

“Si no se presentan nuevos focos, podemos evaluar si se levanta la emergencia sanitaria. Pero estos son elementos que evalúa el ICA”, puntualizó y sostuvo que el número de focos no es tan importante como su severidad.

Por su parte, Giovanny Rubiano García, director del INS, sostuvo que en la región de las Américas solo se han reportado tres casos de gripe aviar en humanos: uno en Estados Unidos, otro en Ecuador y uno último en Chile.

“Eso da cuenta de que la transmisión en humanos realmente es muy poca”, sostuvo Rubiano García. Y destacó que en Colombia se hubiera identificado algún contagio entre personas.

“Hasta el momento no ha habido casos en seres humanos. No se transmite la influenza aviar comiendo pollo”, recordó Rubiano. “Sabemos que los virus mutan, sabemos que los virus están allí. Por eso la invitación es a no bajar la guardia”, agregó.

Señaló que el INS tiene laboratorios especializados para vigilar el comportamiento del virus y cualquier posible mutación. “Estamos en permanente actividad científica y en articulación con todas las autoridades”, explicó Rubiano.

Además, les recordó a las personas que si encuentran aves silvestres o de corral muertas, deben informarlo a las autoridades. Lo mismo deben hacer cuando los trabajadores del sector avícola o los ciudadanos que trabajan con aves presenten síntomas gripales.

Se reportó una muerte en China por gripe aviar

Este mismo mes, la gripe aviar puso en alerta a las autoridades sanitarias chinas y llamó la atención de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues se reportó la primera muerte por causa del virus en China. La víctima, según indicaron los servicios de salud, habría sido una mujer de 56 años.

El virus de la gripe aviar puede contagiar a los humanos en casos muy raros. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, la variante del virus que está circulando en ese país es distinta a la que domina en los países latinoamericanos.

Así mismo, se ha descartado que haya un riesgo alto para los seres humanos por cuenta de la circulación de la gripe aviar en territorio chino. “La infección humana (con H3N8) es un caso esporádico y el riesgo de transmisión del virus es bajo en esta etapa”, advirtieron las autoridades chinas”, indicaron las autoridades chinas.