“No tengo competencia en ese caso y no hago amalgamas con los procesos de poder”, fiscal Barbosa sobre la investigación contra Nicolás Petro

La diferencias, las declaraciones, denuncias y advertencias entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro, se convirtieron en el argumento de una recusación contra el jefe del ente acusador y presentada por la defensa de Nicolás Petro, hijo del primer mandatario. Sin embargo, con anterioridad, el fiscal ha dicho que no tiene competencia sobre ese proceso y que no hace “amalgamas” con los casos en poder de la Fiscalía.

El fiscal Barbosa ha manifestado, cada vez que le preguntan sobre el proceso contra Nicolás Petro y que arrancó luego de las declaraciones que entregó su exesposa en SEMANA, que el caso está en manos de un fiscal autónomo e independiente, que avanza con las verificaciones. Barbosa, siempre se remite a señalar que se respeta la presunción de inocencia y debido proceso.

Ahora, y cuando el fiscal aseguró que el presidente Petro no sólo se equivocó en la lectura que hace de algunos artículos de la Constitución, sino que sus declaraciones por redes sociales ponen una lápida sobre la frente de funcionarios de la Fiscalía, Francisco Barbosa, señala que no hace “amalgamas” con los procesos en el ente acusador.

“No existe relación con lo que tenga que ver con un fiscal autónomo e independiente, con el caso del hijo de Gustavo Petro. El fiscal general no es el fiscal del caso, tampoco la vicefiscal general, en ese sentido la labor de los fiscales es una labor absolutamente autónoma e independiente, entendiendo la línea de jerarquía… Yo no hago amalgamas de ningún tipo, no puedo interpretar al Presidente de la República en ese campo”, dijo el fiscal Francisco Barbosa.

Las declaraciones del jefe del ente acusador surgen como respuesta a una advertencia del Presidente de la República, sobre que, como jefe de Estado, es también jefe de la Fiscalía y por ende del fiscal general. Barbosa aseguró que las investigaciones no están en su despacho y, por tanto, no tiene competencia, ni intención de acercarse a ellas.

“Los que hacemos es darle todos los resultados al país y no hacer amalgamas de ningún tipo frente a los casos que se están en curso o estas declaraciones que estoy dando hoy como fiscal general de la Nación, que no tienen nada que ver con esa solicitud que hizo Gustavo Petro de la investigación contra su hijo y de su hermano en la Fiscalía”, dijo Barbosa el mismo día que responsabilizó al presidente de lo que pueda pasarle a él y su familia.

La defensa de Nicolás Petro presentó la recusación en contra del fiscal Francisco Barbosa tras advertir que existe una animadversión entre el jefe del ente acusador y el presidente de la república y eso podría afectar el debido proceso de su cliente. Insistieron que la Corte Constitucional ha tomado decisiones en ese sentido y, por tanto, se debería nombrar un fiscal ad hoc.

“El señor fiscal general de la nación reclama su posición de servidor de la rama Judicial, pero a renglón seguido inmiscuye en su pelea con el presidente de la República, las posibilidades legales y constitucionales que ostenta contra Petro Burgos, las cuales van más allá de ser el simple vocero de la entidad”, explica la recusación.

El caso contra Nicolás Petro apenas está en etapa de indagación, ni siquiera ha sido llamado para escucharlo en diligencia de declaración, al contrario que su tío, Juan Fernando Petro, quien ya rindió algunas versiones en el ente acusador.