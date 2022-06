“No vamos a expropiar a nadie”, dijo Francia Márquez en su primer día como vicepresidenta electa

Este domingo 19 de junio fue histórico en las elecciones en Colombia por varias razones. Lo primero es lo evidente, Gustavo Petro se convirtió en el primer candidato de izquierda que gana la presidencia en toda la historia del país.

Y, por otro lado, Francia Márquez es ahora la primera mujer negra vicepresidenta de Colombia. Hecho que llena de orgullo a una de las minorías que más ha sufrido en la historia y que nunca había tenido un representante en un cargo público de tal importancia.

Por eso, un día después de conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral, la vicepresidenta electa habló con los medios de comunicación y expresó los principales desafíos que tendrá el gobierno de Gustavo Petro una vez se lleve a cabo la posesión el próximo 7 de agosto en la Casa de Nariño.

“Llegó el momento de trabajar para vivir sabroso, aún tenemos muchos desafíos y el desafío es que hemos ganado una parte no más, la Presidencia, la Vicepresidencia, pero ahora nos toca gobernar, que es lo que realmente le va a permitir a nuestro pueblo colombiano vivir en paz, con dignidad, con justicia social, con derechos, para vivir sabroso”, dijo Francia Márquez en Noticias Caracol.

La nacida en el departamento del Cauca aprovechó para desmentir una de las acusaciones que más le han hecho tanto a ella, como a Gustavo Petro, sus contradictores políticos, que aseguraban que un gobierno de izquierda llegaría a expropiar a los colombianos de sus propiedades.

“No es cierto, como se nos decía para deslegitimar nuestra campaña, que vamos a expropiar a la gente. No vamos a expropiar a nadie y todo el mundo puede estar tranquilo (…) Estaremos trabajando en que la gente que fue despojada de sus tierras pueda volver a recuperar su tierra”, aseguró Márquez.

Francia aclaró que no es verdad que “democratizar” sea “expropiar” como lo han querido tergiversar los políticos de derecha, sino que cuando se habla de democratizar el gobierno de Petro se refiere a que buscará que los campesinos que fueron desplazados de sus tierras y las perdieron producto de la violencia, puedan regresar a sus regiones y recuperar lo que les pertenecía.

Además, la vicepresidenta electa, mencionó que lo más duro de la campaña presidencial fue recibir ataques racistas por parte de varias personas, como lo hizo en varias ocasiones la cantante Marbelle a través de redes sociales. Y prometió trabajar para que esos pensamientos racistas se terminen en Colombia, porque cuando la ofendían a ella también estaban ofendiendo a miles de niños negros en Colombia.

“La gente creía que cuando me insultaba, me agredía con frases racistas, me estaba ofendiendo a mí, (pero) no solo a mí, estaban ofendiendo a niños y niñas negras, históricamente excluidos. Tenemos que pensar es que ese mensaje no era de manera exclusiva a Francia sino a todo un pueblo que represento y, por eso, en este momento, el que yo, una mujer negra, afrocolombiana, de zona rural, campesina, que fue a una casa de familia, sea la vicepresidenta de los colombianos es un desafío enorme y es una nueva historia que empezamos a escribir”, finalizó diciendo Francia Márquez.