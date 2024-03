Nueva condena por las motos eléctricas de la Bogotá Humana. Más de seis años de cárcel. ¿Quién es el condenado?

Incluso resultó particular una declaración rendida por el entonces comandante de la Metropolitana de Bogotá, el general Luis Eduardo Martínez, que advirtió cómo en una reunión con el entonces alcalde Gustavo Petro, este le aseguró que no compraría “motos fósiles” y en adelante llegarían motos eléctricas.

“Me dijo a mí personalmente que él no iba a comprar motos fósiles, que –aclaro– fue la primera vez en mi vida que yo escuchaba ese término, fósiles pues, motos fósiles. La ignorancia en su momento no me permitía dilucidar qué eran motos fósiles y le pregunté, le dije, señor alcalde ¿cómo así motos fósiles?, me dijo, pues motos a gasolina, yo las motos que voy a darle a la Policía son motos eléctricas”, señaló el general Martínez.