Nuevo atentado del Clan del Golfo contra la Policía; hieren a patrullera y asesinan un subintendente

El Clan del Golfo sigue en su arremetida contra la fuerza pública y realizando atentados que cobran vidas de los uniformados. En esta ocasión el hecho ocurrió en el municipio antioqueño de Yarumal.

Allí dos uniformados, mientras hacían patrullaje, fueron atacados por miembros de esta organización delincuencial, quitándole la vida al subintendente Sergio Yepes Páez y dejando gravemente herida a la patrullera Luisa Fernanda Zuleta, quien fue trasladada en helicóptero a la ciudad de Medellín para ser atendida de manera inmediata y poder salvarle la vida.

La comunidad avisó a las autoridades sobre el ataque y rápidamente la fuerza pública junto con equipos de emergencia llegaron al lugar para atender la situación.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, se refirió al cruel ataque y el fallecimiento del subintendente mientras cumplía con su deber. “Nuestro héroe del cuadrante, el subintendente Sergio Yepes Páez murió en cumplimiento de su deber mientras brindaba seguridad a los yarumaleños en Antioquia. Mis condolencias y total acompañamiento a su familia”, se lee en su perfil oficial de Twitter.

En otra población antioqueña, el Clan del Golfo por medio de una pareja de sicarios que se movilizaban en una motocicleta tiró un artefacto explosivo contra la estación de Policía en el municipio de El Bagre. El hecho se presentó en la noche del pasado jueves 21 de julio cuando la población dormía. Una fuerte detonación hizo eco en las calles mientras los uniformados estaban dentro de las oficinas del comando.

De acuerdo con el reporte de la Policía en Antioquia, la explosión se escuchó a las 9:50 a.m. La granada cayó en la entrada de las instalaciones, lanzada por los ilegales cuando la moto estaba en movimiento. Los daños no fueron traumáticos, el personal de la institución quedó ileso y los vehículos no tuvieron afectaciones, así como se libró la infraestructura de la estación de policía.

En medio del caos que generó el artefacto explosivo, los miembros de la fuerza pública no dieron con el paradero de los responsables, dado que huyeron segundos antes del estruendo. Sin embargo, el comando advirtió que dará con el paradero de los protagonistas.

En el último año, según el ministro de Defensa, Diego Molano, han sido asesinados por integrantes de los grupos armados organizados cerca de 100 integrantes de la fuerza pública.

Los principales responsables de dichos homicidios son el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, este último, intensificó su accionar en contra de la Policía en las últimas semanas. Uno de los casos más reciente fue el sucedido en Bello, Antioquia, en donde dos policías que se encontraban desayunando dentro de un restaurante fueron asesinados por sicarios del Clan del Golfo.

“Lo primero sea rechazar, tal y como lo hemos dicho hoy en el día de los héroes, que estos grupos armados organizados, en particular el Clan del Golfo, estén poniendo precio a la vida de los policías y soldados de 5 millones de pesos en unos casos y hasta 20 millones en otros casos, con el fin de afectar su integridad y su vida, con el fin de posicionarse políticamente ante una futura negociación”, dijo Molano.

Añadió el funcionario que, “está claro que nuestra policía y fuerzas militares seguirán avanzando en capturar y judicializar a cada uno de ellos, por eso se han elevado las recompensas”.

Frente al tema de las recompensas por integrantes del Clan del Golfo, explicó la Policía que, se aumentaba de 200 a 500 millones de pesos la recompensa por Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias ‘Richard’, cabecilla de la estructura Edwin Román Velásquez, que delinque en el occidente y norte de Antioquia.

“Se ha identificado como el principal responsable de materializar las órdenes de Chiquito Malo para atacar a la Fuerza Pública. Habría ordenado al menos 20 homicidios recientes contra policías y pobladores de esa zona del país”, dijo la Policía.