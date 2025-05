Nuevo choque entre Petro y Galán, tras denunciar a Fabio Arias por reconocer bloqueo a TransMilenio en protestas

Acto seguido, el mandatario Gustavo Petro citó el video en su cuenta de X y respondió, asegurando que el liberalismo no es fascismo y que en su Gobierno no se criminaliza la protesta social.

“El nuevo liberalismo era nuevo, no fascismo, en mi Gobierno no se criminaliza la protesta social, eso es de dictaduras, no de democracias. Bogotá no necesita de Peñalosas jugando a las Convivir”, comentó.