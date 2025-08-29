Suscribirse

Nación

Nuevo temblor en Colombia: epicentro y magnitud del sismo de este viernes, 29 de agosto

El Servicio Geológico Colombia hace un monitoreo constante de la actividad sísmica del país.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

29 de agosto de 2025, 9:59 p. m.
temblor
La tierra no para de moverse. | Foto: Montaje con SGC / Getty

La tierra no para de moverse. El Servicio Geológico Colombia (SGC) quien se encarga de monitorear la actividad sísmica del país, reportó un nuevo temblor este viernes, 29 de agosto.

De acuerdo con la entidad, el sismo se registró sobre las 1:39 de la tarde, alertando al centro de mando de SGC tras la reciente jornada de temblores que presentaron en Colombia en las últimas horas.

Contexto: Esto es lo pasa en la superficie, o bajo tierra, después de un temblor, según el Servicio Geológico Colombiano

Así las cosas, el nuevo movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.0, con una profundidad 148 kilómetros, por lo que algunas personas pudieron percibirlo de manera leve.

El epicentro de este temblor tuvo lugar a 4 kilómetros del municipio de Cucunubá, en el departamento de Cundinamarca, en el centro del país. Además, este sismo registró una latitud de 5.6 con una longitud de -73.74.

Por fortuna, esta actividad sísmica no presentó afectaciones en infraestructura ni reporte de personas heridas; sin embargo, los organismos de socorro analizan la situación.

Así mismo, el Servicio Geológico Colombia hace un monitoreo constante en la región debido a los sismos que han sacudido a Cundinamarca en las últimas semanas.

Por lo tanto, la entidad fue enfático en recomendar a la población en general a mantener un kit de emergencia en caso de alguna evacuación, así como también mantenerse informado a través de las canales oficiales del SGC.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colegio de Valeria Afanador se pronunció tras hallazgo del cuerpo de la niña

2. Administración de Trump planea ‘repatriar’ cientos de niños inmigrantes latinos a su país de origen

3. Real Madrid en vivo por LaLiga: hora y canal para ver el partido vs. Mallorca

4. Juan Sebastián Abad, exalcalde de La Estrella, denuncia persecución política por hacerle oposición al Gobierno Petro

5. Conductor se salvó de ser secuestrado por las disidencias en Cauca; según el Ejército, tres delincuentes murieron incinerados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Temblor en ColombiaTemblor hoyCucunubáCundinamarca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.