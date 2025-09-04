Suscribirse

Nación

Nuevo temblor en Colombia: epicentro y magnitud este jueves, 4 de septiembre

En las últimas horas, se han registrado dos nuevos temblores.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

5 de septiembre de 2025, 12:07 a. m.
El sismo tuvo una magnitud de 4.4, con una profundidad de 99 km.
El Servicio Geológico Colombiano monitorea la actividad sísmica del país. | Foto: Montaje Semana, con fotos del SGC y Getty Images

La tierra en Colombia sigue moviéndose de manera constante. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) monitorea la actividad sísmica del país todos los días.

Así las cosas, este jueves, 4 de septiembre, se registraron dos nuevos temblores que se sintieron en varias regiones del territorio nacional que puso en alerta a las autoridades.

El más reciente sismo tuvo como epicentro el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta. Este temblor ocurrió sobre las 6:04 de la tarde.

De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2,6, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, así como también una latitud de 2,36 y una longitud de -73,93.

Sin embargo, sobre las 4:45 de la tarde se reportó otro temblor localizado a 26 kilómetros del municipio de El Molina, en el departamento de La Guajira.

Este sismo registrado en la frontera con Venezuela tuvo una magnitud de 2,7, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, con una latitud de 10,61 y una longitud de -72,69.

Por fortuna, estos temblores se sintieron de manera leve, por lo que no se registraron afectaciones en infraestructuras ni personas lesionadas.

Ante estos movimientos telúricos, el Servicio Geológico Colombiano recuerda a la ciudadanía en general a mantener la calma y tener un kit de emergencia ante cualquier alerta.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló la entidad.

