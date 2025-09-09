Nuevo temblor en Paratebueno este martes 9 de septiembre

Tras cumplirse tres meses del fuerte sismo de 6.5 el pasado 8 de junio en el municipio de Paratebueno, en el departamento de Cundinamarca, en las últimas horas un nuevo temblor volvió a sacudir esta región.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), que se encarga de monitorear la actividad sísmica del país, reportó este martes 9 de septiembre dos temblores en Colombia.

De acuerdo con la entidad, sobre la 1:14 de la tarde se registró un temblor de magnitud 2.9, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

El sismo estuvo localizado a 6 kilómetros de Paratebueno, el cual tuvo una latitud de 4.39 y una longitud de -73.26, por lo que se pudo haber sentido con fuerza.

Sin embargo, las autoridades no han reportado afectaciones en las infraestructuras ni personas lesionadas por este movimiento telúrico que volvió a encender las alarmas en la región.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-09-09, 13:14 hora local Magnitud 2.9, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Paratebueno - Cundinamarca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Sismo pic.twitter.com/kI4HrLjQzy — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 9, 2025

Así mismo, sobre las 2:31 de la tarde, Colombia volvió a temblar, pero esta vez el sismo tuvo como epicentro Dabeiba, a 16 kilómetros de Uramita, en el departamento de Antioquia.

Así las cosas, este temblor tuvo una magnitud de 2.5, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además de una latitud de 6.84 y una longitud de -76.30.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-09-09, 14:31 hora local Magnitud 2.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Dabeiba - Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/XZ5G99YQf2 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 9, 2025

Por fortuna, ambos movimientos telúricos fueron superficiales, por lo que no se presentaron emergencias; sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano recomienda a la ciudadanía en general a tener un plan de evacuación frente alguna novedad de alerta.