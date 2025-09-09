Suscribirse

Cundinamarca

Nuevo temblor en Paratebueno este martes 9 de septiembre

Hace tres meses esta región de Cundinamarca registró un fuerte temblor de 6.5.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

9 de septiembre de 2025, 9:48 p. m.
Temblor en Colombia el sábado, 14 de junio.
Nuevo temblor en Colombia. | Foto: Tomado de la cuenta en X: @sgcol

Tras cumplirse tres meses del fuerte sismo de 6.5 el pasado 8 de junio en el municipio de Paratebueno, en el departamento de Cundinamarca, en las últimas horas un nuevo temblor volvió a sacudir esta región.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), que se encarga de monitorear la actividad sísmica del país, reportó este martes 9 de septiembre dos temblores en Colombia.

De acuerdo con la entidad, sobre la 1:14 de la tarde se registró un temblor de magnitud 2.9, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

El sismo estuvo localizado a 6 kilómetros de Paratebueno, el cual tuvo una latitud de 4.39 y una longitud de -73.26, por lo que se pudo haber sentido con fuerza.

Sin embargo, las autoridades no han reportado afectaciones en las infraestructuras ni personas lesionadas por este movimiento telúrico que volvió a encender las alarmas en la región.

Así mismo, sobre las 2:31 de la tarde, Colombia volvió a temblar, pero esta vez el sismo tuvo como epicentro Dabeiba, a 16 kilómetros de Uramita, en el departamento de Antioquia.

Así las cosas, este temblor tuvo una magnitud de 2.5, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además de una latitud de 6.84 y una longitud de -76.30.

Por fortuna, ambos movimientos telúricos fueron superficiales, por lo que no se presentaron emergencias; sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano recomienda a la ciudadanía en general a tener un plan de evacuación frente alguna novedad de alerta.

Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló la entidad.

