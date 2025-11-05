Suscribirse

Nación

Nuevo temblor sacude a Colombia este miércoles 5 de noviembre; epicentro y magnitud

Las autoridades se encuentran monitoreando la actividad sísmica en el país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

6 de noviembre de 2025, 12:15 a. m.
Terremoto, sismo, temblor 123 RF
Se han reportado tres nuevos sismos que se han sentido en varias regiones del territorio nacional. | Foto: 123 RF

Sigue temblando en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) dio a conocer la actividad sísmica de este miércoles, 5 de noviembre, en el territorio nacional.

En el municipio de Cucunubá, en el departamento de Cundinamarca, se registró el más reciente sismo que tuvo una magnitud de 3.6, con profundidad de 147 kilómetros.

El segundo movimiento telúrico registrado en el país estuvo localizado a 13 kilómetros de la región de Tiquisio, en el municipio de Puerto Rico, en el departamento de Bolívar.

Contexto: Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

La entidad reportó que este sismo se presentó a las 5:25 de la tarde, el cual tuvo una magnitud de 3.5, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, lo que hace que sea leve. Además, tuvo una latitud de 8,45 y una longitud de -74,28.

El Servicio Geológico Colombiano también registró otro temblor en horas de la madrugada localizado a siete kilómetros del municipio de Armenia, con epicentro en Calarcá, en el departamento de Quindío.

Este temblor, que ocurrió sobre las 4:16 a. m., de este mismo miércoles, tuvo una magnitud de 3.5, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, registró una latitud de 4,48 y una longitud de -75,69.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que, hasta el momento, no se han registrado situaciones de emergencia a raíz de los tres sismos recientes, aunque los organismos de socorro permanecen en estado de alerta.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener la prevención y estar preparada ante posibles emergencias derivadas de fenómenos naturales como los movimientos telúricos.

Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC en sus redes sociales.

La entidad continúa con el monitoreo permanente de la actividad sísmica en las zonas afectadas y en otras regiones del país, donde se han registrado temblores en los últimos días.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Festival ‘Unidos por una Sonrisa 2025’ obtiene certificación de accesibilidad para personas neurodivergentes

2. El país de América Latina que tiene el mejor Bifé del mundo: ya superó a Argentina en importante reconocimiento

3. EE. UU. prepara instalación de bases de “seguridad y defensa” en Manta, ciudad donde Petro desató polémica

4. Así será la remodelación del Atanasio Girardot: revelan imágenes del ambicioso proyecto

5. Conmoción en hinchas de Atlético Nacional por el anuncio del nuevo estadio en Medellín: “Lo que se merece”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Temblor en ColombiaTemblor hoySismo en Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.