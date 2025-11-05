Nuevo temblor sacude a Colombia este miércoles 5 de noviembre; epicentro y magnitud

Sigue temblando en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) dio a conocer la actividad sísmica de este miércoles, 5 de noviembre, en el territorio nacional.

En el municipio de Cucunubá, en el departamento de Cundinamarca, se registró el más reciente sismo que tuvo una magnitud de 3.6, con profundidad de 147 kilómetros.

El segundo movimiento telúrico registrado en el país estuvo localizado a 13 kilómetros de la región de Tiquisio, en el municipio de Puerto Rico, en el departamento de Bolívar.

La entidad reportó que este sismo se presentó a las 5:25 de la tarde, el cual tuvo una magnitud de 3.5, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, lo que hace que sea leve. Además, tuvo una latitud de 8,45 y una longitud de -74,28.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-11-05, 17:25 hora local Magnitud 3.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Tiquisio (Puerto Rico) - Bolívar, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe pic.twitter.com/ncpV7TIoLO — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 5, 2025

El Servicio Geológico Colombiano también registró otro temblor en horas de la madrugada localizado a siete kilómetros del municipio de Armenia, con epicentro en Calarcá, en el departamento de Quindío.

Este temblor, que ocurrió sobre las 4:16 a. m., de este mismo miércoles, tuvo una magnitud de 3.5, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, registró una latitud de 4,48 y una longitud de -75,69.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-11-05, 04:16 hora local Magnitud 2.6, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Calarcá - Quindío, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/m00AAeB174 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 5, 2025

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que, hasta el momento, no se han registrado situaciones de emergencia a raíz de los tres sismos recientes, aunque los organismos de socorro permanecen en estado de alerta.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener la prevención y estar preparada ante posibles emergencias derivadas de fenómenos naturales como los movimientos telúricos.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC en sus redes sociales.