Suscribirse

Nación

Operaciones contra el Clan del Golfo no han sido suspendidas tras inesperado anuncio de Petro

Fuentes militares confirmaron que, pese a las conversaciones de paz con el grupo narcotraficante que hay fuera del país, la orden es mantener la ofensiva en su contra.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 10:18 p. m.
1700 soldados los que llegarán a Arauca
Operaciones contra el Clan del Golfo no han sido suspendidas tras inesperado anuncio de Petro. | Foto: Octava División del Ejército Nacional

El presidente Gustavo Petro soltó este viernes, 8 de agosto, una bomba política al confirmar que estaba negociando fuera del país con el Clan del Golfo, la principal estructura narcotraficante de Colombia.

Petro señaló: “Les quiero informar al alcalde y a la población que hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista (Clan del Golfo). He iniciado varias, yo no me canso de hablar, me dicen que soy un poco pendejo”.

Presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro reveló un nuevo periodo de conversaciones con el Clan del Golfo. | Foto: Presidencia

Tras la noticia, y si esto representaba un cese de operaciones militares y de la Policía contra el Clan del Golfo, SEMANA consultó con varias fuentes del sector Defensa que indicaron que —por el momento— la orden que se ha dado es seguir con la captura y con los operativos en contra de los integrantes del grupo armado.

“No hay cese al fuego con ellos y nosotros mantenemos las operaciones”, le dijo una alta fuente del sector a SEMANA.

Lo más leído

1. Conductores y motociclistas celebran: confirman descuentos de hasta el 100 % para comparendos impuestos en estas fechas
2. “Saade, para que ponga atención”: dijo Gustavo Petro a su jefe de Despacho en pleno evento público. Este fue el momento
3. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban

La organización narcotraficante fue la responsable, para marzo y abril de este año, de ejecutar un plan pistola en contra de la policía que dejó más de 20 uniformados asesinados.

Las acciones criminales del Clan del Golfo se habían dado como retaliación a los golpes de la Fuerza Pública en contra de varios de sus cabecillas, como Chirimoya, Zeus y Terror. Además, en respuesta a los bombardeos que han ejecutado las Fuerzas Militares en su contra.

Ellos son 17 de los 19 los policías asesinados durante el mes de abril en Colombia. Dos uniformados resultaron heridos en atentados días atrás y fallecieron este miércoles ante la gravedad se sus lesiones.
El Clan del Golfo fue responsable del plan pistola contra la Policía este año. | Foto: Ministerio de Defensa

En su momento, el Clan del Golfo revivió una vieja práctica de crimen de Pablo Escobar, que consistía en matar policías y pagar abultadas sumas de dinero a quienes ejecutaran los homicidios.

Había trascendido, a través de información de inteligencia de la Policía, que el Clan del Golfo estaba pagando entre uno y tres millones de pesos por policía asesinado.

Para la época reciente del plan pistola, 25 policías y militares fueron asesinados en acciones criminales atribuidas al Clan del Golfo, al ELN y a las disidencias de las Farc.

Tanto el ELN como el Clan del Golfo salen a quemar buses intermunicipales para crear pánico y zozobra entre la población. Asimismo, secuestran en retenes ilegales.
El Clan del Golfo, además del plan pistola, ha quemado buses y camiones en varias carreteras del país. | Foto: redes sociales

La modalidad consistía en atacar por la espalda a los uniformados para evitar darles tiempo de reaccionar. Los sicarios también hacían inteligencia a los policías que se encontraban de vacaciones, y luego les disparaban.

Por esta razón, el director de la Policía, el general Carlos Triana, autorizó este año que los policías se llevaran las armas de dotación como medida de autoprotección.

Es de anotar que el Gobierno Petro ya le había entregado ventaja militar y policial al Clan del Golfo al incluirlo en un cese al fuego, en el que la Fuerza Pública no podía lanzar acciones ofensivas en su contra.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿El presidente Petro está negociando con la junta del narcotráfico, que -según él - lo quiere asesinar?

2. Tajante afirmación sobre Luis Díaz y el Balón de Oro: desde Colombia no ocultan este pensamiento

3. Luz Adriana Camargo recibe espaldarazo de la Procuraduría en la demanda que pide tumbar su elección como fiscal general

4. Trump y Putin se reunirán por primera vez desde 2019: Buscarán el fin de la guerra de Ucrania

5. ICE sorprende con operativo ‘caballo de Troya’ en Los Ángeles y captura a decenas de inmigrantes: momento quedó captado en video

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Clan del GolfoGustavo PetroMinisterio de Defensa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.