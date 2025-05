Óscar Monsalve, el testigo clave que declarará en el juicio contra el expresidente Uribe. Esta es la importancia de su testimonio

Debido a esto le manifestó que no estaba de acuerdo que rindiera esas declaraciones puesto que lo podían meter en problemas. Más si se tiene en cuenta que no le constaba absolutamente nada de lo que iba a decir.

“Yo de una le dije que no estaba de acuerdo con eso, que no me metiera en ese cuento tan pendejo (...) Yo vi que a él no le gustó eso”, detalló ante las preguntas del fiscal delegado.