Otro gigantesco escándalo de corrupción, esta vez en contrato de acueducto y alcantarillado en Cúcuta: 496 mil millones de pesos no aparecen

Las pruebas recolectadas indican que Aguas Kpital se habría apropiado de una cifra cercana a los 496 mil millones de pesos en materia de recaudo y hasta la fecha no se sabe absolutamente nada de lo “que hizo con esa plata”. El monto extraviado, resalta la denuncia en poder de SEMANA , es superior a los hechos que se han descubierto recientemente en el escándalo de Ecopetrol y por el cual varios empresarios y contratistas ya fueron vinculados a un proceso penal.

Pese a esto la denuncia radicada en el 2022 no ha recibido una respuesta satisfactoria. “Como podrá darse cuenta señor Fiscal no existe interés jurídico por parte de la superintendencia en defender los intereses de los ciudadanos y además en no darle a conocer semejante situación ilícita tan grave a la Fiscalía”.