Otty Patiño, comisionado de Paz, revela datos clave sobre sospechoso del atentado contra Miguel Uribe Turbay. “Es un bandido pleno”

Patiño aseguró algo impactante. A hoy, no hay una certeza total de si Iván Márquez goza de buena salud. “Por esos días hablé con el embajador de Venezuela y le pregunté si ‘Márquez’ estaba vivo o muerto, o que si estaba incapacitado. Me respondió que lo único que me podía decir es que estaba vivo, lo cual me confirmó la sospecha de que estaba inhabilitado. Ya de por sí ‘Márquez’ me lo había contado él mismo; que había recibido una caja de tabaco que era una trampa; que explotó y perdió el brazo izquierdo y creo que un ojo y un oído. Al parecer quedó con una esquirla en la cabeza”, aseguró el comisionado.