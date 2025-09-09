Pablo Beltrán, cabecilla del ELN, reaparece con propuesta para retomar los diálogos de paz: “Esa es la salida”

Pablo Beltrán, cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y jefe de las negociaciones que se adelantaron con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, reapareció para hablar, nuevamente, de una posible salida para destrabar el proceso de paz.

Por medio de un video, compartido por el grupo guerrillero, Beltrán se refirió a la lucha que tiene el Estado colombiano en contra de la guerrilla.

“Por muchos años, la élite dominante le echó un cuento a los colombianos de que lograr la paz era acabar una guerrilla. Y llevan 60 años acabando la guerrilla, una y otra”, comenzó diciendo.

Guerrilla del ELN. | Foto: FAFP

El líder del grupo subversivo aseguró que siempre ha sido el “mismo libreto”: “Combaten a una guerrilla, le echan la culpa de todo lo que pasa, la acaban y, pese a esto, el país no tiene ningún cambio”.

Por ello, calificó esta idea como un “fracaso” y sostuvo que la misma siempre proviene de las “élites dominantes”. Esto, según él, llevó al ELN a no seguir con los diálogos.

“Ni lo aceptamos ni nos lo van a imponer. Entonces hagamos otro modelo en el que tengamos acuerdos, acabemos el conflicto armado, pactemos transformaciones, metamos la sociedad en esto y el ELN cambia”, dijo.

Sin embargo, sostuvo que es un “cuento de niños” pedirle al grupo guerrillero que cambie, mientras que las “clases dominantes” hacen lo mismo de siempre. “La persecución y el exterminio del que piense diferente no cambia”, manifestó.

Pablo Beltrán, cabecilla del ELN, reapareció en un video haciendo una propuesta para destrabar los diálogos de paz, ya sea con el Gobierno Petro o con el que lo reemplace: “Esa es la salida”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/JOCwJWbhIj — Revista Semana (@RevistaSemana) September 9, 2025

En esa línea, señaló que para lograr un verdadero cambio en el país, se necesita que todos modifiquen sus acciones. Incluso, fue más allá y habló de una posible solución para progresar en los diálogos que lleven al fin de la difícil situación que se vive hoy en día.

“Que el Gobierno, este o el que llegue, respete los dos acuerdos que hemos firmado con Santos en 2016 y con Petro en 2023″, dijo.

De hecho, indicó que este último proceso es una “cualificación” que se basa en lo hecho durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. “El ELN va a respetar eso, va a cumplir eso, y le pide al Estado que lo cumpla”, apuntó.

“Esa es la salida”, añadió.

Esta reaparición de Beltrán se da ocho meses después de que se suspendieran los diálogos entre el ejecutivo de Petro y esta guerrilla, una decisión que tomó el jefe de Estado tras la difícil situación de violencia que se vivió en la región del Catatumbo.