“Para Rusia, generar inestabilidad en Colombia y en la región es fundamental”: Francisco Santos

El exembajador de Colombia en Washington Francisco Santos aseguró que tiene información sobre las acciones de Rusia en Venezuela que amenazan a Colombia. Santos cree que Vladimir Putin quiere jugar su ajedrez político en Latinoamérica y que Colombia es un peón.

SEMANA: ¿Se escuchan los tambores de guerra aquí, de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania?

Francisco Santos (F. S.): Primero déjeme le cuento un poco de historia de cómo llegué yo aquí. En Washington empieza uno a entender cómo la correlación de países y la guerra geoestratégica está mediada por la guerra de América Latina de fondo, como son los intereses americanos, los intereses rusos. El semestre pasado en la Universidad Internacional de la Florida dicté un curso precisamente sobre eso, que se llama geoestrategia en América Latina, China, Rusia e Irán.

Protestas en la Embajada de Rusia en Bogotá, Ciudadanos de Ucrania. Foto Esteban Vega - Foto: Esteban Vega

SEMANA: Y de la que somos peones nosotros, ¿no?

F. S.: Sí, sí, entonces llevo estudiando esto muchísimo, hablando con la mejor gente, y por eso le puedo decir que hoy lo que pasa en Ucrania tiene efecto en Colombia, tiene efecto en América Latina, la guerra geopolítica que se está librando en este continente. China metida acá.

SEMANA: ¿Más por negocios o por cuestiones militares?

F.S.: Son negocios, pero están cambiando, porque ya en Venezuela están vendiendo equipos militares, de inteligencia, están vendiendo ya cosas…

SEMANA: ¿Prácticamente están comprando Venezuela…?

F. S.: Pues están en esas, la deuda que tiene Venezuela con China es muy grande. Pero está Rusia, que tiene tres peones fundamentales, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, haciendo disrupción, generando toda clase de desastres y eso con Ucrania genera un efecto acá porque para Rusia generar desestabilidad en Colombia y la región se convierte en un instrumento geopolítico fundamental. Entonces lo que vamos a ver es una Rusia metida acá de fondo, viendo cómo le genera problemas a Estados Unidos. Y adivinen cuál es el país más cercano a Estados Unidos, cuál es el país donde más daño puede hacer. Pues Colombia.

SEMANA: Una preocupación es que pasa lo de Ucrania y pasa lo de Venezuela y pasa lo de Nicaragua y la gente cree que aquí no pasa nada...

F. S.: Exacto. Vivimos mirándonos el ombligo y no entendemos el entorno que tenemos, no entendemos. Aquí pensamos que el problema de Venezuela son los migrantes, ese es el menor de los problemas, el problema son todos los aparatos de comunicación que tiene Rusia al otro lado de la frontera; el problema es la guerra simétrica con drones que le está enseñando Irak a Venezuela.

SEMANA: Vladimir Putin hace lo que se le da la gana en Ucrania. ¿Querrá jugar su ajedrez en Latinoamérica y una movida inmediata en Colombia?

F. S.: Mire: tras la Segunda Guerra Mundial surgió la Unión Europea, ese gran éxito económico. Japón, éxito económico; Singapur, éxito económico; China, éxito económico; todo eso lo permitió esa época de la posguerra. La Unión Soviética se acabó y, por tanto, la Guerra Fría. Todo eso se acabó ayer. Ese momento de la historia terminó, pasamos a un momento distinto, mucho más inestable, mucho más peligroso, con nuevas tecnología que son tremendamente nocivas y capaces de generar una guerra en segundos, con un eje que se está consolidando... China, Rusia y los países autoritarios y un eje de democracias, Estados Unidos, Canadá, nosotros.

SEMANA: Déjeme le complemento: por un lado está Washington, la Unión Europea, pero por el otro lado están China, Rusia, Irán y conecta en Latinoamérica con Cuba con Nicaragua y con Venezuela.

F. S.: Pero mire le digo una cosa, la gente no entiende, la presencia de Irán en Bolivia es impresionante.

SEMANA: Pero en Venezuela también, Irán lleva 10 años o más metido en Venezuela, tienen vuelos semanales, hay toda la tecnología y nos están espiando…

F. S.: Le voy a contar algo peor, la guerra de Yemen, los rebeldes de Yemen asesorados por Irán, lanzaron un dron que generó un atentado en Abu Dabi; estamos hablando de miles de kilómetros. Esa es la tecnología que le está enseñando Irán a Venezuela.

SEMANA: Ayúdeme a ver si llevamos este orden, yo quiero explicarle a nuestras audiencias por qué Rusia (Putin), que amanece como el policía más fiero del mundo y si es amenaza potencial para nosotros por ser enemigos de aliados suyos. Venezuela, aliada de Putin, protege a los cabecillas de las disidencias de las Farc y del ELN.

F. S.: Mire lo de Ucrania, vale la pena hablar de Ucrania. La gente no entiende las dimensiones de lo que está ocurriendo allí, qué se está jugando Estados Unidos, qué se está jugando la Unión Europea, pero hablemos de Colombia. Rusia, durante la Unión Soviética, encontró su gran peón en Cuba, en la crisis de los misiles lo mantenía. Hoy la actividad rusa en América Latina es mucho más grande que durante la Guerra Fría, mucho más grande.

SEMANA: Pero el punto de lanza es Venezuela...

F. S.: Sí, pero Cuba es un elemento crítico, es un peón. Por ejemplo, ¿quién les da toda la seguridad a todos los dirigentes venezolanos? ¿Los cubanos? No, los rusos.

SEMANA: Expliquemos lo de Cuba...

F. S.: Ese es un triángulo autoritario que tiene distintas dimensiones y que tiene distintas posiciones. ¿Qué hace Cuba? No solo tiene a los jefes del ELN allá protegidos, aquí a los colombianos se les olvida que el gran patrocinador de las guerrillas colombianas fue Cuba. Eso no ha cambiado, sigue siendo una realidad y hoy lo hacen desde Venezuela. También protege a toda la mafia que manda en Venezuela.

SEMANA: Cuba le da órdenes a Maduro…

F. S.: Maduro sin Cuba y sin Rusia no existiría. Cuba le enseñó el modelo de represión a Maduro para mantenerse y a través de ese sistema de control… Es que Maduro estudió en Cuba. Y Rusia vio una oportunidad y dijo ¡uuuyyy!, mire el amigo que me encontré, a Hugo Chávez. Entraron, invirtieron, murió Chávez, llegó Maduro y los rusos dijeron... aquí podemos aprovechar este gobierno débil, ayudarle y empezar a ganar espacios en la región y ahí es donde empezó a crecer la actividad rusa en América Latina con el objetivo fundamental de crear disrupción. Vea lo de Chile, las protestas de Chile no fueron una coincidencia.

SEMANA: Como no fueron coincidencia los bloqueos ocurridos en Colombia, que fueron financiados por la disidencias con el apoyo de Maduro...

F. S.: Ahí estaban metidos los venezolanos.

SEMANA: Quiero explicar esta línea, en lo que pasó aquí estaba la mano de las disidencias y el ELN, pero ahí está la mano de Venezuela, la mano de Cuba y la mano de Rusia...

F. S.: Por eso lo que hoy está pasando en Ucrania va a hacer que Rusia pase a tener la oportunidad de hacer todo un cambio geopolítico que lo fortalezca para negociar lo que ellos necesiten a futuro. ¿Cómo lo negocian? Usted se metió en Ucrania, venga yo me meto aquí y hagámonos pasito.

SEMANA: Seguramente habrá alguien que piense... esas son especulaciones. ¿Cómo demostrar todo esto?

F. S.: Esta es una realidad absoluta, lo triste es que yo publicaba los trinos y todos los petristas salían a mentarme la madre y a decir que estaba asustando. Y no, es la realidad que no estamos viendo, que América Latina está en una batalla geoestratégica por los valores y donde la democracia está en riesgo. Pero Colombia es el dominó.

SEMANA: ¿Cómo jugaría Nicaragua, otro aliado de Rusia y enemigo de Colombia en este ajedrez?

F. S.: Nicaragua tiene dos cosas que son importantísimas. Allá hay otra dictadura igual a la de Venezuela, pero allá lo más grave que ha pasado en Nicaragua, es que la FSD, que era la antigua KGB, ya montó por primera vez por fuera de Rusia un centro de inteligencia cibernética. En Managua.

Ya eso se va a convertir en un escenario de inteligencia cibernética importante, porque las guerras del futuro no necesitan aviones, necesitan son batallas cibernéticas, que usted pueda apagarle la luz a Ucrania, que usted pueda hacer que una planta nuclear estalle.

Yo lo viví en Estados Unidos: le bloquearon un oleoducto que iba desde Miami hasta más arriba de Nueva York, lo lograron bloquear, a través de un ataque cibernético. La semana que duró no había gasolina en la zona este de Estados Unidos, tocaba hacer filas para encontrar gasolina, como en Venezuela, eso pasó y aquí resulta que dicen que eso no existe. Entonces por eso todo el tema cibernético es tan importante; lo segundo es que Rusia está trabajando así, con la inteligencia venezolana y la inteligencia cubana para rastrear todos los movimientos de la Fuerza Pública colombiana.

SEMANA: Al otro lado de la frontera, en Venezuela, hay toda una red montada por los rusos, un batallón cibernético, y hay control del otro lado, nos están chequeando, nos están mirando, saben qué hacemos…

F. S.: Saben qué general se monta en qué helicóptero, lo saben. Yo tengo información, pero no la puedo contar. Saben cuándo se mueve un general. Cuando vino el atentado contra Duque en el helicóptero, estoy seguro de que esta información salió de Venezuela, estoy seguro. Porque es tal el nivel de penetración de nuestra información que tienen los rusos y que le están enseñando a la inteligencia venezolana a hacerlo que aquí ya que un general se monte en un avión o en un helicóptero lo saben primero allá que acá. Así de grave es la situación.

SEMANA: ¿Es probable que desde el otro lado de la frontera estaban chequeando el curso del helicóptero del presidente Duque?

F. S.: Eso no fue casualidad. Mire, un altísimo oficial de acá me lo dijo: nosotros ya no usamos celulares, no podemos usar computadores, a nosotros nos tienen tan penetrados que nos toca cuidarnos tremendamente sobre qué información transmitimos.

SEMANA: ¿Necesariamente al lado de la frontera?

F. S.: Penetran todo, pero la gran penetración sí es a 200 kilómetros de la frontera.

SEMANA: ¿Cuántos años estuvo en Washington?

F. S.: Tres años.

SEMANA: ¿Este era tema recurrente?

F. S.: Mucho. Enviaron un equipo cibernético aquí hace poco, no tenemos política cibernética en Colombia, de lucha contra ese tipo de problemas. No tenemos una política, todos los países desarrollados tienen.

SEMANA: Colombia ha empezado a prepararse en eso ya, con los israelíes…

F. S.: Ojalá, pero lo importante es que sea un tema institucional, usted debería tener un viceministerio de asuntos cibernéticos, la guerra del futuro será con ataques cibernéticos, así se está preparando Venezuela, así se está preparando Israel.

Hace tres meses en el Golfo Pérsico había una guerra de drones. Israel contra Irán. A los barcos venía un dron israelí y pá, pá pá. Y le lanzaban misiles, inclusive mataron gente en barcos y los otros respondían. Eso ya está pasando.

SEMANA: Le reitero mi preocupación de que alguien piense que esto es para meter susto...

F. S.: No, no, es que si no lo decimos, no asumimos la responsabilidad de lo que está pasando.

SEMANA: Puedo imaginar la cantidad de reuniones que Francisco Santos tuvo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, con las instancias de alto nivel…

F. S.: Y con los expertos civiles que están en Washington y que tienen información. El tema de la guerra cibernética…

SEMANA: ¿Y por qué nosotros no estamos enterados de eso?

F. S.: Yo le propongo una cosa. Hablemos de Ucrania, porque mucha gente está diciendo que la tercera guerra mundial y mire, las próximas horas son fundamentales.

Si se toman Kiev, si sale el presidente y se toman Kiev, seguramente vendrán nuevas sanciones de Estados Unidos.

El problema es que Alemania, Chipre e Italia no han dejado, pero la sanción financiera es sacarlos del Swift, es el sistema que maneja plata en el mundo.

Lo que sí es cierto es que Rusia acumuló recursos, 680 billones de dólares para enfrentar este momento, porque sabía que iban a tomar decisiones financieras, la medida más importante que tomó fue la de congelar los activos de los cuatro bancos más importantes de allá, eso hace que el sistema financiero ruso esté acabado.

Entonces con esos 680 billones de dólares tiene que pagar al Estado, en medio de una guerra, y darles a los bancos un montón de plata para que puedan empezar a prestar y para que no se destruya la actividad económica. Ahí es donde vamos a ver Putin hasta dónde llega, no sabemos si tenga la locura de arrancar una guerra cibernética. Por ejemplo, si le apagan la luz a Ucrania, se apaga la luz en Polonia... si tocan un solo país de la Otan, la Otan tiene que reaccionar.

Ya Estados Unidos le dijo a Rusia, usted hace un ataque cibernético y le vamos a contestar.

SEMANA: Y la otra amenaza fue la de Putin…

F. S.: El discurso ha ido subiendo, pero hay que poner los escenarios de los que pueda pasar y el peor escenario es una guerra cibernética, porque con eso usted apaga la luz y puede hacer volar una central atómica, usted puede acabar con todo el sistema aéreo de un país con mil aviones en el cielo. Usted puede hacer las locuras de unas dimensiones que pueden causar tragedias dramáticas. Ese es el peor escenario y esa no es una guerra de meses, de yo llevo aviones y me preparo, es una guerra de segundos, ese es el peor escenario.

SEMANA: ¿Y nosotros podemos ser víctimas de esa guerra, nos pueden apagar la luz un día, con un clic desde una central de sistema pueden apagar toda la luz de Colombia?

F. S.: Pueden hacer volar los oleoductos, pueden dañar, las posibilidades de daño son inmensas. Eso es dramático, es rápido, pero así como va a un lado va al otro lado. El peor escenario es que se genere una guerra de estas, que de pronto nos despertemos un día sin luz. Y lo otro que me parece importante entender en este momento es China.

SEMANA: Yo le decía antes que China juega al lado de Rusia…

F. S.: China juega al lado de Rusia. Pero el día que China se equivoque, Estados Unidos le puede decir que no compra más productos, al otro día hay 200 millones de desempleados. China es más cautelosa, es más hegemónica, pero tiene realismo de un país que está integrado a la economía americana y tiene mucho más que perder. De aquí en adelante, ¿qué creo yo que va a pasar? Primero, Rusia va a incentivar las acciones en América Latina. América y Oriente Medio van a ser el foco de las acciones de Rusia para fregar a Estados Unidos. Y como país fundamental, en Colombia estamos preparados.

Dos: Estados Unidos tiene que empezar a entender que la creación de este eje autoritario necesita una respuesta y una respuesta tiene que ser la creación de un mecanismo de protección de las democracias que tenga incentivos.

SEMANA: ¿Para eso el gobierno demócrata no es muy débil?

F. S.: Esto con Reagan habría sido otra cosa, pero Biden no lo ha hecho mal. Por varias razones, porque se fortaleció la Otan, manejó muy bien el tema de las alianzas con la Unión Europea, creo que en ese sentido ha construido una política para unir a Occidente.

A Occidente le faltan pantalones para enfrentar, porque si usted le quita el Swift a Rusia, esa economía se desinfla. Y ahí Putin pierde.

Putin puede parecer muy poderoso, lo es, pero tiene una cleptocracia de unas fuerzas militares, tiene un sector económico, porque Rusia es una economía pequeña, del tamaño de España, pero ha generado un poderío económico y todo ese poderío también tiene voz ahí. Entonces, en el momento en que venga una crisis de ese tamaño… lo que pasa es que aquí hay un proceso de especulación de qué pueda pasar, porque estamos en la mitad del calor. Lo que sí está claro es que el segundo episodio más grave después de la invasión es la toma de Kiev y la toma del poder. Eso cambia todo y tiene que cambiar totalmente la reacción de Occidente.

SEMANA: Hagamos un par de conclusiones…

F. S.: Hay que crear un eje de defensa de la democracia en Colombia y en el mundo. Las democracias no las defiende nadie, tenemos que crear un escenario para defenderlas en serio, diferenciarnos de los que no actúan como nosotros. Dos, en el caso de Colombia, lo más importante es entender la gigantesca amenaza que es Venezuela para nuestra democracia, desde el punto de vista cibernético, infiltración, el ELN. Una gran parte de los atentados en el oriente del país vienen de allá. Hay más de 3 mil hombres del ELN en Venezuela. En la pelea entre las disidencias, el Ejército venezolano actuaba con el ELN metido en su propia estructura y el ELN hoy recluta en Venezuela, el ELN es una guerrilla binacional

SEMANA: Ya Maduro la utiliza para irse contra nosotros...

F. S.: Para que sea su primera línea de defensa, pero también su primera línea de ataque. Y aquí lo estamos viendo. Colombia tiene que sofisticar profundamente su política contra la guerra cibernética. Debe ser un tema prioritario.

Y finalmente Colombia tiene que convertirse en el líder de las democracias de América Latina. Le va a tocar al siguiente presidente.

SEMANA: Yo lo veo de alcalde de Bogotá en un futuro…

F. S.: No, yo regreso al periodismo y amo el periodismo. Usted vivió conmigo 17 años en eso. Usted sabe cómo vibro yo. A mí me encanta el periodismo.

SEMANA: ¿Perdió el tiempo en la política?

F. S.: Fue un cambio en la vida y ahora vuelvo. Yo estoy dedicado al periodismo y quiero volver al periodismo, el periodismo que tenga que ver con las cosas geoestratégicas.

SEMANA: Pero también la opinión y el análisis. Dígame la verdad, ¿quién va a ser el próximo presidente?

F. S.: Mire, el tema de la inflación ha hecho crecer a Petro y creo que Petro tiene la mejor opción. Pero yo al final creo es que el que quede en la segunda vuelta va a serlo porque todo mundo se va a juntar contra Petro, yo voto por el que sea menos Petro.

SEMANA: ¿Usted cree que Petro no va a ser el presidente?

F. S.: Es que… ¡Ufffff!

SEMANA: Ya lo veo con dudas…

F. S.: Es que me preocupa, con Petro se acaba la democracia en Colombia.

SEMANA: ¿Si no es Petro, quién sería el otro?

F. S.: Son todos tan chiquitos que no sabemos. Yo creo que David Barguil si el partido se junta y saca 1,8 millones en la consulta...

SEMANA: Me dijeron esta tarde que había una instrucción velada para que el uribismo votara por Barguil…

F. S.: Esa es mi oposición personal, porque el Partido Conservador por primera vez en muchos años tiene opción presidencial.

Y Óscar Iván, ¿nada?

F. S.: Es que Óscar Iván como (que) no está ahorita. Si al Centro Democrático le va bien en las elecciones a Congreso puede ser opción.

SEMANA: ¿Usted cree que el Centro Democrático va a tener 3,5 millones de votos en las elecciones a Congreso?

F. S.: Es que el único partido que se la ha jugado contra el populismo hemos sido nosotros. Ya nos ganamos la mala imagen del 70 %, ya tenemos el 15 %, queremos ir por el otro 15 %.

SEMANA: O sea que si el Centro Democrático tiene 3,5 millones de votos jalona a Óscar Iván…

F. S.: Es que ahí es otro Óscar Iván.

SEMANA: Ustedes no van a sacar 3,5 millones de votos en las legislativas...

F. S.: Después de las parlamentarias hablamos. Déjeme echarle un chisme, el susto que hay en Colombia frente a la llegada del populismo va acabar generando que la gente vote por el Centro Democrático.

SEMANA: Tampoco se lo creo…

F. S.: La única persona que lo dijo públicamente que íbamos a ganar el plebiscito fui yo. Yo acompañé al presidente Uribe a votar, nos fuimos al Hotel de la Ópera. Allá el entonces senador Duque dijo qué hacemos cuando perdamos por el 5 %; luego Carlos Holmes Trujillo dijo qué vamos a hacer con el 3 %, y luego el presidente Uribe dijo qué pasa si perdemos por el 2 %. Yo les dije, ninguno cree que vamos a ganar y me fui de esa reunión. Fui el único que acerté.