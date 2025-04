“Para sacarles plata a esos hp”: exparamilitar narró presiones de alias Víctor para buscar testigos contra el expresidente Uribe

“Yo le digo estas palabras: ‘Mire, vea, le digo una cosa. Yo con el señor de Víctor no quiero nada, porque él es muy enredador. Y ya me voy para el patio y él no me dijo nada. Se quedó como en shock’”, precisó el exparamilitar.

“Nunca más volvió por allá. Ni me insistió ni nada, se quedó ahí parado. Yo me fui, él se devolvió para atrás, porque como yo sé la clase de persona que es Víctor, yo dije que íbamos a salir enredados ahí los dos, y mire”, aseguró Jopra señalando el estrado judicial en el que se encontraba.

“Él me mandó una carta. Él estaba en Palmira y me mandó una carta. Ahí dijo: vamos a que les saquemos una plata a estos HP. Y ahí va el abogado de su papá. Me dijo así, pero no sé ni a quién se refiere. Según él, dice que es que el papá que es Uribe, no sé”, detalló el exparamilitar.