“Para verdades, el tiempo”: exprocurador Alejandro Ordóñez sobre nuevo escándalo de Piedad Córdoba

La candidata al Senado Piedad Córdoba atraviesa por uno de sus peores momentos políticos a menos de un mes de las elecciones al Congreso, donde ella participa en la lista por el Pacto Histórico.

Andrés Vásquez, su exjefe de comunicaciones, la denunció no solo por sus presuntos nexos con Álex Saab, sino que prendió el ventilador sobre lo que él cree fue el verdadero papel de la excongresista liberal frente a las liberaciones de los secuestrados por parte de las Farc.

Vásquez, en declaración ante la Corte Suprema de Justicia, aseguró que había diferentes acuerdos entre las partes.

“Todos se verían beneficiados entre ellos, que si se entregan los secuestrados a (Hugo) Chávez, el expresidente de Venezuela subía la popularidad y ganaba el referendo que venía en diciembre 7 de 2007 y también que catapultaba a Piedad con el tema del proceso de paz para ser presidente”, afirmó el exempleado de Córdoba.

Ese testimonio ante la Corte Suprema de Justicia fue revelado por Noticias Caracol y desató una polvareda política.

La propia Íngrid Betancourt confirmó que la exsenadora había retrasado su liberación por parte de las Farc.

Alejandro Ordóñez fue el procurador que destituyó, el 27 de septiembre de 2010, a Piedad Córdoba por sus nexos con las Farc, una decisión judicial que le costó a la exsenadora la posibilidad de volver a un cargo de elección popular durante seis años y a Ordóñez una defensa que ha tenido que emprender ante el Consejo de Estado.

Esa instancia judicial le devolvió en 2016 los derechos políticos a la excongresista y él, ahora, en un proceso de acción de repetición, tendría que pagarle 1.674 millones de pesos a la dirigente.

“Para verdades el tiempo”, dijo Ordóñez. “La sanción que en su momento tomó la procuraduría se basó en las pruebas contenidas en los computadores de Raúl Reyes y en muchos más elementos probatorios de conocimiento público. Los intereses políticos no pueden estar por encima de la justicia, menos cuando se trata de la instrumentalización, con fines particulares, de personas secuestradas por una organización terrorista. Nunca es tarde para que opere la justicia. Las verdaderas víctimas lo reclaman”, afirmó el exprocurador a SEMANA.

La decisión de Ordóñez contra Piedad Córdoba generó polémica en su momento. La entonces senadora acudió a instancias internacionales, mientras el entonces jefe del ministerio público reiteró sus señalamientos en distintos lugares a donde iba.

El segundo hombre contemple El Exprocurador Alejandro Ordóñez, le cantó la tabla, a TEODORA DE BOLIVAR. pic.twitter.com/IgcKDvLBFi — 🅿rimitiv🅾42 (@Primitivo42) September 21, 2021

El 2 de septiembre de 20221, en un evento donde él compartió al lado de Piedad Córdoba, fue enfático en su decisión disciplinaria. “Yo la destituí a usted en justicia, la destituí a usted porque encontré probado que usted incurrió en faltas disciplinarias”.

Y añadió: “¿Por qué usted no le dice al país si usted es Teodora de Bolívar o no es Teodora de Bolívar? ¿Por qué no le dice al país si usted aconsejaba a las Farc manipular las pruebas de supervivencia de los secuestrados?”

Mientras Ordóñez hacía sus afirmaciones, Córdoba permanecía a su lado, observando su rostro cada vez que él hablaba en su contra.

En los encuentros revelados por el exasesor de Piedad Córdoba, se menciona a Iván Márquez, hoy jefe de una de las disidencias de las Farc; a Rodrigo Granda y al abatido Jesús Santrich, quienes se habrían encontrado con Córdoba. La reunión se habría dado en un campamento guerrillero en la frontera con Venezuela.

Vásquez aseguró ante la justicia haber estado en ese encuentro, pero además, denuncia que su entonces jefe dio sugerencias de cómo se debían presentar las pruebas de supervivencia.

Por ejemplo, según el relato del exasesor de Córdoba, no era bien visto ante la opinión pública que los secuestrados salieran con cadenas, amarrados, entre otras.

“Que los presentaran mejor. Y que cuando se hicieran las liberaciones no salieran como si estuvieran metidos debajo de la tierra, sino que hubiera por lo menos un arreglo estético para que no se vieran mal en el momento de la salida”, relató Vásquez.

Pero Córdoba no solo habría recomendado cómo mostrarlos, sino el orden en que debían ser liberados con el fin de obtener retribuciones políticas a sus aspiraciones.

La senadora no se ha referido en detalle a los cuestionamientos en su contra.