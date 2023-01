Paro de taxistas en contra del Gobierno Petro programado para enero ahora será en febrero; esta es la increíble razón

Las diferentes políticas que ha establecido el Gobierno de Gustavo Petro en el territorio colombiano no han sido del gusto de una gran cantidad de personas y de diferentes gremios que se quejan en diversos aspectos.

En este sentido, uno de estos es el gremio de taxistas, que había establecido hace algunas semanas que el primer gran paro de este servicio de transporte sería el próximo martes 24 de enero. Sin embargo, la fecha fue modificada para febrero, al parecer, por una propia división entre conductores.

La razón del postergamiento del paro de taxistas se debe a que un representante de este medio, Hugo Ospina, fue fotografiado junto con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, lo cual generó malestar entre los demás compañeros, quienes desacreditaron a esta persona.

Incluso, es necesario destacar que en la reunión que llevaron a cabo Hugo Ospina y Guillermo Reyes se establecieron en total cinco puntos y uno estos mencionaba que no había motivo alguno para convocar un paro de taxistas.

Taxis. - Foto: Getty Images / ©Rodrigo Kristensen

Por lo anterior, los demás representantes del gremio decidieron el pasado 5 de enero postergar el paro para el 22 de febrero.

“Nosotros desconocemos esta reunión que sostuvo el compañero Hugo Ospina con el ministro de Transporte, ya que, él no hace parte de la organización ni incide en las decisiones que tomamos nosotros. Por ende, nosotros como gremio de taxistas no sabemos de ninguna reunión y no hemos llegado a ningún acuerdo”, le afirmó a Noticias UNO Manuel Gil, presidente del Sindicato de Taxistas de Bogotá.

No se deje engañar: estas son las tarifas oficiales del servicio de taxis en Santa Marta

Esta temporada de fin de año, Santa Marta es una de las ciudades más visitadas, es por ello que para evitar estafas o altos costos, la Alcaldía ha dispuesto una tabla de precios oficiales en el servicio de taxis.

Es común escuchar la frase “yo para allá no voy” por prestadores del servicio de taxi y, sin duda, algo que caracteriza esta época son los altos costos en la movilidad. Muchos ciudadanos denuncian alzas indiscriminadas en las tarifas de los taxis, pues los que sí se animan a hacer las carreras, tienden a cobrar de más.

Hay que recordar que la tarifa mínima en la ciudad de Santa Marta para el servicio de taxis es de 5.500 pesos y, de acuerdo con la Alcaldía distrital, los siguientes serían los recargos establecidos:

Recargo nocturno: $ 1.000.

Recargo dominical y festivo: $ 700.

Recargo desde el aeropuerto Simón Bolívar: $ 4.000.

Santa Marta. - Foto: Alcaldía de Santa Marta

Recargo desde la terminal de transporte: $ 1.000.

Recargo por salida y entrada de moteles: $ 3.000.

Con respecto a las tarifas establecidas desde la ciudad de Santa Marta hacia sus alrededores están:

Tarifas fijas desde los siguientes sectores:

Aeropuerto-Taganga: $ 38.000.

Aeropuerto-Bonda: $ 38.000.

Sector Decamerón-Santa Marta: $ 30.000.

Tarifas fijas desde Santa Marta.

Sector pozos colorados: $ 16.000.

Sector Bello Horizonte: $ 20.000.

Aeropuerto: $ 26.000.

Minca: $ 60.000.

Hasta la entrada del Parque Tayrona: $ 100.00.

Guachaca: $ 120.000.

Marquetalia: $ 140.000.

Servicio desde y hacia Gaira y Rodadero.

Santa Marta. - Foto: A.P.I

Pozos Colorados: $ 10.000.

La Paz: $ 10.000.

Cristo Rey: $ 12.000.

Bello Horizonte: $ 12.000.

Aeropuerto, Decamerón, Bonda: $ 22.000.

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 473 de noviembre de 2019, el vehículo o taxista que no lleve el taxímetro encendido en las carreras en donde sea obligatorio el uso de este equipo, el usuario solo pagará el valor de la tarifa mínima del servicio.