Es importante tener en cuenta que Bogotá es una ciudad con graves problemas de tráfico, por lo que TransMilenio ha sido una respuesta para aliviar esta situación. Aunque no ha sido suficiente para resolver por completo el problema, ha permitido a millones de personas desplazarse más rápidamente en comparación con los vehículos particulares.

El sistema no ha escapado de las críticas, pues muchos de los usuarios aseguran que se ha dado un alto hacinamiento, sumado a los problemas en la calidad del servicio. También ha recibido críticas, pues, muchos aseguran que sus costos son elevados y no corresponden a la calidad del servicio entregado.

Pasajes gratis en Transmilenio: así puede obtener el beneficio con pocos requisitos

El programa para obtener pasajes gratuitos está dirigido exclusivamente a personas mayores de 62 años, que pertenezcan a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, determinada por el Sisbén y también personas con discapacidad. Para consultar si hace parte o no de alguno de estos grupos poblacionales, podrá hacerlo a través de https://reportes.sisben.gov.co/dnp_sisbenconsulta

El plazo estipulado para activar el beneficio es entre el primero y el 15 de cada mes. Si usted no lo hace en esta fecha, no podrá disfrutarlos. Además, los pasajes no son acumulables, por lo que cada mes solo se recargarán los necesarios nuevamente para completar el cupo autorizado por el emisor del pasaje.