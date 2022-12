Se retoma la movilidad en ambos sentidos en el sector Tilatá, vía Bogotá - La Calera

La concesión Perimetral Oriental de Bogotá (POB) informó este miércoles muy temprano a través de su cuenta en Twitter que, por seguridad de los usuarios, se encontraba reducido a un carril el paso en el sector Tilatá, en la vía Bogotá - La Calera.

Por lo tanto, en el lugar estuvieron presentes auxiliares de tráfico para evitar congestiones en la vía y, horas más tarde, informaron que la movilidad ya avanzaba con total normalidad.

“Después de evaluar el sector Tilatá y de la lluvia continúa presentada en la noche anterior, se retoma la movilidad a dos carriles en ambos sentidos en el sector Tilatá. Alto tráfico vehícular en la zona”, indicaron desde la concesión Perimetral Oriental de Bogotá.

Más temprano, el Instituto Nacional de Vías (Invías) había reportando el cierre vial en ese sector, debido a caída de material sobre la carretera.

Vale destacar que, teniendo en cuenta la ola invernal en Colombia, la vía a La Calera se ha visto seriamente afectada en varios sectores por derrumbes, deslizamientos y hasta por el peligro que representaban algunos árboles para la integridad de quienes transitan por allí.

Entre esos sectores se encuentra el de Tilatá, zona donde se han venido presentado cierres intermitentes por la caída de taludes de tierra.

Estas emergencias han venido siendo atendidas por la concesión Perimetral Oriental de Bogotá (POB), que plantea llevar a cabo algunos estudios y diseños para saber cómo intervenir el sector de Tilatá.

Tragedia en la vía La Calera: una familia no pierde las esperanzas

Está por cumplirse un mes de la tragedia que ocurrió en la vía que de Bogotá comunica al municipio de La Calera, en Cundinamarca, cuando las fuertes lluvias de más de tres horas ocasionaron el desbordamiento de varias quebradas que hay en el sector, lo que ocasionó una catástrofe sin precedentes.

El corredor vial se convirtió en un verdadero río, arrasando con todo lo que había en el camino. La fuerza del caudal se llevó por delante a Ángela Patricia Peñarete, una joven motociclista de 29 años de edad, quien perdió la vida ahogada y atrapada debajo de un vehículo.

En otro punto, la tragedia también fue devastadora. Holman Rodríguez, de 33 años, y Javier Velilla, de 40. Eran vigilantes del conjunto residencial Arboretto y estaban haciendo un recorrido por las vías internas del condominio cuando una avalancha los arrastró.

Estaban al interior de un vehículo, observando de primera mano cómo estaban las vías del conjunto residencial, cuando un caudal del agua, que iba acompañado de material vegetal y lodo, los arrastró cuesta abajo con carro incluido.

En días pasados, Bomberos de Bogotá encontraron el cuerpo sin vida de Holman Rodríguez, pero el de Javier Velilla, seguía sin aparecer. Desde ese entonces la Alcaldía de Bogotá instaló en la zona un Puesto de Mando Unificado y la propia alcaldesa Claudia López aseguró que la prioridad número uno iba a ser la de encontrar el cuerpo de Velilla.

“Estamos buscando con todo el amor y dedicación, no estamos escatimando esfuerzos. Esa seguirá siendo nuestra prioridad. Lo demás es secundario. Y los seguiremos buscando hasta que tengamos certeza de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, fueron las palabras de la alcaldesa López el 16 de noviembre.

Pues bien, esos esfuerzos de los que habló la alcaldesa López no se cumplieron en su totalidad y en la zona ya no hay ningún organismo de socorro buscando a Javier Velilla, un hecho que indignó por completo a Luz Ángela Ríos, esposa de Javier.

El 17 de noviembre, en entrevista exclusiva con SEMANA, Ríos afirmó: “La alcaldesa me prometió que me iba a sacar a mi esposo de allí, que ellos no se iban a ir hasta que lo pudieran rescatar”. Hoy se siente defraudada por la mandataria local.