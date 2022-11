Autoridades dan por terminada la búsqueda de Javier Velilla, vigilante arrastrado por las lluvias en la vía a La Calera

El pasado 12 de noviembre fue uno de los días más trágicos que los habitantes del municipio aledaño a la capital, La Calera, tienen en mente, luego de que se registró una tragedia en la vía Bogotá que comunica con este sector. Las torrenciales lluvias ocasionaron un desbordamiento y las aguas, buscando su cauce normal, arrasaron con todo lo que encontraron en su camino: árboles, lodo, basuras y demás.

Habitantes de la zona se vieron afectados y hubo víctimas mortales. Entre ellos, Javier Vellilla, un vigilante de un condominio llamado Arboretto, que fue arrasado en cuestión de segundos por la catástrofe natural. Desde entonces, la búsqueda del cuerpo del hombre ha sido de principal interés por parte de las autoridades y organismos de rescate. Sin embargo, una semana después, es el momento en el que no hay rastro de Velilla.

En consecuencia, este 20 de noviembre se dará por terminada la búsqueda del hombre padre de familia de cuatro hijos, quien tenía 40 años. Ese día del fuerte aguacero, Velilla se trasladó por la vía para dar el reporte de la situación. Incluso, antes de ello, habló con su esposa.

En diálogo con SEMANA, su esposa, Luz Ángela Ríos, contó detalles inéditos de los momentos previos a la emergencia y que sucedió después de la catástrofe.

“Mis hijos y yo estábamos en un campeonato de fútbol. Él me llamó y le dije que estaba lloviendo muy fuerte y le mandé un video de cómo estaba cayendo el agua en el lugar en el que yo estaba. Recuerdo que me dijo que procurara no mojar a los niños. Él me comentó que también estaba lloviendo muy fuerte en el conjunto y me mandó un video. Yo le pedí que se quedara en la portería hasta que escampara”, aseguró Luz Ángela.

De acuerdo con el relato de la mujer, a pesar de las fuertes lluvias que estaban cayendo en ese momento, su esposo estaba tranquilo. No obstante, varios minutos después de haber hablado con él, la angustia se empezó a apoderar de ella sintiendo que algo terrible había ocurrido.

Junto a Velilla, estaba Hollman Alejandro Rodríguez, de 33 años, y se encontraban realizando un recorrido por las vías privadas del conjunto cuando una avalancha los sorprendió y los arrastró.

En efecto, comenzó la búsqueda de los dos desaparecidos, pero solo se halló a Hollman Rodríguez. Pasaron los días y más de 150 personas estuvieron trabajando en la búsqueda de Velilla; de hecho, se utilizó orugas, maquinaria pesada y otros elementos que permitieran remover los escombros y lodo que se esparció en la vía La Calera. Asimismo, al extenso colectivo de socorristas se sumó un grupo de caninos del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

La labor diaria, desde hace una semana, ha sido de 16 horas en donde el Ejército, el Cuerpo de Bomberos, los canes, la Policía y los mismos habitantes de la comunidad afectada se han sumergido en la búsqueda de Javier Vellilla, aunque no ha sido como se esperaba.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, comentó el sábado 19 de noviembre: “El protocolo de búsqueda de una persona tiene siete días de posible supervivencia y se cumplen mañana. Los equipos de rescate no van a parar hoy y van a continuar mañana cuando se cumpla el período de supervivencia”, aseguró. Es el momento en el que el informe no cambia y Velilla sigue desaparecido.

Por otro lado, la mandataria detalló que la atención psicosocial para las familias afectadas por la catástrofe seguirá, principalmente para los allegados del vigilante “quienes quedan en un duelo más profundo porque no hemos podido encontrar el cuerpo. La atención para ellos será permanente”, añadió López.

Para la esposa de Velilla, Luz Ángela Ríos, la esperanza aún estará en su corazón. A través de redes sociales, la madre de cuatro hijos escribió que es triste llegar al hogar y escuchar a los pequeños preguntar por su papá. “Te lo suplico, te lo ruego, dame una señal”.