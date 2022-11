Marta Lucía Ramírez les jaló las orejas a las autoridades por no priorizar búsqueda de Javier Velilla, desaparecido por avalancha en vía a La Calera: “es aterradora la reacción tardía”

El sábado, 12 de noviembre, fue uno de los días más tensionantes que habitantes del municipio de La Calera vivieron por cuenta del clima, pues las precipitaciones hicieron que se provocaran avalanchas, las cuales afectaron las viviendas, pero también se llevaron la vida de personas como Javier Velilla Arrieta, vigilante de una zona residencial del este sector y que, por desgracia, aún no ha sido hallado.

En horas de la tarde del mismo sábado, Luz Ángela Ríos, esposa del trabajador que desapareció entre el agua y el lodo, pidió a las autoridades apoderarse del caso, aunque ya terminando este fin de semana la situación sigue igual: aún es incierto el paradero de Velilla Arrieta.

En efecto, la mujer denunció que los organismos de socorro no trabajaron de la manera en que ella esperaba ni utilizaron la maquinaria especializada para rescatar con vida a las víctimas y, a su vez, detalló que no recibió el acompañamiento que referencian las autoridades departamentales y municipales en las redes sociales.

Es entonces cuando no se sabe dónde está el vigilante, por lo que las acciones de las autoridades han sido criticadas. De hecho, entre las manifestaciones más recientes se encuentra la de exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

A través de su perfil en Twitter, la también excanciller arremetió en contra de la gestión que se ha venido llevando a cabo en el municipio de La Calera tras los desastres naturales.

“Es aterradora la reacción tardía de las autoridades para enviar equipos técnicos y maquinaria de búsqueda a La Calera”, fue lo primero que consignó Ramírez.

De acuerdo con la exvicepresidenta, esta situación, que ya fue declarada como calamidad pública, debía ser atendida desde el momento en el que comenzó la tragedia, mas no dar espera al asunto.

“Desde el mismo sábado han debido priorizar la búsqueda de #JavierVelilla desaparecido. Las tragedias naturales no entienden de puentes ni de descanso”, aseveró Marta Lucía Ramírez, haciendo énfasis en que no importa si en Colombia se presentó un lunes festivo en el calendario, pues la prioridad es encontrar a Javier Velilla Arrieta.

En vista de las manifestaciones de la abogada, los usuarios de las redes sociales apoyaron sus palabras, esperando que, como ella lo pide, se acelere la búsqueda del hombre.

“La avalancha les tapó el vehículo”

Jesús David Serrano, vigilante que sobrevivió a la tragedia en La Calera, habló con SEMANA. Según dijo, a las 4:26 p. m. del sábado 12 de noviembre se vino una avalancha de lodo en cuestión de segundos. Todo sucedió mientras Bogotá soportaba un tremendo aguacero que precipitó el fenómeno natural en el vecino municipio.

Serrano aseguró que “fue algo muy rápido. Yo me dirigía a portería con el compañero Holman. Yo iba para recibir puesto y él iba a empezar turno. Nos encontramos con Velilla cuando se vino la avalancha. Yo grabé unas imágenes y salí corriendo, corrí con suerte, gracias a Dios. Estábamos tres personas en un vehículo y yo alcancé a salir, en cuestión de segundos, quedaron ellos y la avalancha les tapó el vehículo”.

“Pasó muy rápido, se vino la avalancha de repente y no dio tiempo de nada”, aseguró Serrano, quien dijo que pretendía grabar lo que veía en la montaña, pero nunca imaginó registrar cómo el fenómeno natural se llevaba a sus compañeros. “Holman era muy querido en la región, muy querido aquí, padre de familia de dos niños. Velilla, también. Muy buena persona, padre de tres hijos. A él no lo han encontrado. Yo lo único que pensé fue en correr y que no me alcanzara. Me cayeron muy cables encima y gracias a Dios no me electrocuté”, explicó.

“Velilla estaba haciendo un reporte para los residentes sobre el estado de las vías y por eso se subió al vehículo”, agregó Serrano. “Nadie se imaginó que fuera a pasar esto, esto fue algo momentáneo, rápido, cuestión de segundos, eso fue un desprendimiento de tierra. Yo llevo aquí dos años y gracias a Dios me salvé”.