Peligra tregua en Buenaventura: Shottas y Espartanos se levantan de mesa de diálogos de paz con el Gobierno

Momentos de tensión se viven en Buenaventura, luego de que se diera a conocer que Los Espartanos anunciaran que no siguen en la mesa de diálogo de paz con el Gobierno nacional argumentando “tiempo perdido” y por lo los incumplimientos en la implementación de la ley de sometimiento.

‘Los Espartanos’ aseguran que los Shottas han incumplido en los acuerdos e incluso se ha vinculado con grupos externos como lo es el ELN, mientras que ellos “han respetado el proceso”, dicen que no se ha hecho lo mismo entre las partes.

“Hoy queremos sentar nuestro precedente y que en el tiempo no se haga sorpresivo nuestro actuar, informando que de manera unilateral decidimos no seguir participando en las mesas de diálogos por la paz en Buenaventura, aclarando que no es una decisión arbitraria, sino la consecuencia de todo el tiempo que se ha perdido en los diálogos y la falta de compromiso que adquiere el grupo Shottas en las mesas”, se lee en el escrito difundido por esta banda.