Capturan en España a Diego Optra, uno de los más sanguinarios capos colombianos y cabecilla de Los Shottas en Buenaventura

Las autoridades españolas confirmaron la detención de Diego Optra, señalado como uno de los máximos jefes de la organización criminal conocida como Los Shottas, estructura con fuerte presencia en Buenaventura, Valle del Cauca.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Getafe, en el área metropolitana de Madrid, donde unidades de la Policía Nacional de España lograron ubicarlo. Tras su captura, fue presentado ante un juez en territorio español, mientras avanzan los trámites correspondientes para su extradición a Colombia.

De acuerdo con los reportes oficiales, el detenido es requerido por las autoridades colombianas por delitos como homicidio, secuestro, extorsión, trata de personas, falsedad en documento, tráfico de migrantes y narcotráfico. En su contra pesaba una circular roja de Interpol.

Las investigaciones indican que Optra tendría una trayectoria criminal de más de 15 años y que ejercía influencia sobre centenares de integrantes dentro de la estructura de Los Shottas, organización señalada de generar altos niveles de violencia en el principal puerto del Pacífico colombiano.

La operación fue posible gracias al intercambio de información entre organismos de seguridad de España y Colombia, en una acción conjunta que permitió establecer su paradero en Europa y proceder con la captura.

Las autoridades colombianas están a la espera de que se concrete el proceso judicial en España para lograr su traslado al país, donde deberá responder ante la justicia por los cargos que se le imputan.

Había quedado libre en 2022

Pese a su dossier criminal, Diego Fernando Bustamante Segura, alias Diego Optra, el excéntrico capo de la banda criminal, fue dejado en libertad en 2022.

Esto, luego de que un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Tunja aceptara un habeas corpus que interpuso la defensa del detenido, quien volvió a las calles en la tarde del martes 13 de septiembre de ese año.

Cabe recordar que Optra había asumido el mando del grupo delincuencial después de la captura de su tío, Lugo Bustamante, el 27 de abril de 2019.

La banda, hoy fraccionada en Los Shottas y Los Espartanos, es reconocida como una de las de mayor poder en el Pacífico colombiano; según las autoridades, podían enviar hasta tres toneladas de cocaína cada mes a Estados Unidos.