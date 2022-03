Personería de Cali pide celeridad en instalar nuevamente la estatua de Belalcázar

Tras el Paro Nacional de 2021, en el que los indígenas derrumbaron estatuas de personajes históricos en el país como muestra de rechazo a los agravios en contra de sus pueblos, la Personería de Cali, Valle del Cauca, pidió celeridad en el proceso de reinstalar la estatua de Sebastián de Belalcázar.

Mediante un comunicado, la entidad hizo la petición directamente a la administración local para que cumpla con la reinstalación de la estatua, la cual fue derribada el 28 de abril de 2021 en el marco del inicio del Paro Nacional. Según indicó la Personería, el proceso de restauración del monumento fue entregado por el contratista a la Alcaldía de Cali desde finales de 2021, sin embargo, hasta el momento no se habría reinstalado la estatua.

La entidad insistió en que desde el 11 de enero de este año en una mesa de seguimiento se le pidió a la administración local que rindiera cuentas sobre la reinstalación de la estatua, sin embargo, no se habría recibido una respuesta que justifique el hecho. “Frente a lo anterior, la entidad no encuentra justificación para que el Distrito no haya procedido con la instalación de este bien patrimonial”, afirmó la Personería.

“En garantía de los derechos de los caleños, la preservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales es fundamental y una obligación a cargo del Distrito, por eso desde la Personería instamos a la Administración para gestione de manera inmediata la reinstalación de la Estatua de Sebastián de Belalcázar, en atención a sus calidades y valores de carácter cultural que representa para los habitantes de Cali en el ámbito local, nacional e internacional”, fueron las palabras del personero Distrital de Cali, Harold Andrés Cortés Laverde, recalcando que la reinstalación de este monumento va dirigida a la preservación de los bienes patrimoniales de la ciudad.

Ante este panorama, la entidad recalcó que estaría emitiendo una acción preventiva en contra de la administración local para que cumpla con sus funciones e instale la estatua en el “menor tiempo posible” en su lugar original, en la calle 7 oeste con carrera 2 oeste en el Barrio La Arboleda, y afirmó que esto se hacía para el “goce pleno del derecho de los habitantes de la ciudad, a disfrutar de los elementos de patrimonio cultural existente”.

Para la Personería, la reinstalación de este monumento sería para que los caleños puedan disfrutar sin limitación los elementos que conforman la cultura y patrimonio de su territorio, por lo que la acción preventiva sería para que la administración local adelante las actuaciones operativas y presupuestales a que haya lugar con el objetivo de devolver a su lugar la estatua de Sebastián de Belalcázar señalando la vía al mar.

Además, recalcaron que el lugar en el que se ubicaba la estatua era un espacio visitado por cientos de personas, tanto nacionales como extranjeros, para conocer una parte de la historia de la ciudad y consumir platos típicos del Valle. El lugar es además un mirador en el que se realizaban muestras artísticas.

“Permite disfrutar de los elementos interpretativos y comprensivos que el monumento brinda sobre nuestra historia e idiosincrasia... De gran presencia en el imaginario colectivo del turista nacional y extranjero, que lo convierte en un valor cultural de sin igual importancia”, afirmó la Personería.

Sin embargo, no se habló sobre las exigencias de grupos indígenas del mismo departamento y del Cauca, los cuales fueron los que se manifestaron en contra de la presencia del momento a Sebastián de Belalcázar.