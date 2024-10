Pese a alerta por escasez de gas, Petro insiste en que el “gobierno no estaba equivocado; el gas no es el futuro, tan solo es el presente”

“El descubrimiento de gas, y habrá más descubrimientos, nos muestra que el gobierno no estaba equivocado. Claro que tener reservas no significa tener gas y tener gas no significa la fuente más barata de energía“, aseguró Petro en su publicación dando la razón al planteamiento de su administración de intentar eliminar en su mayoría la dependencia del gas como combustible para el país.