Pese a su convalecencia, Germán Vargas Lleras fue a votar en un caminador

Pese a estar convaleciente, luego del accidente que sufrió a finales del mes de mayo, mientras montaba bicicleta en las vías del municipio de Duitama, Boyacá, el exvicepresidente y excandidato presidencial Germán Vargas Lleras cumplió su deber con la democracia, acompañado de su familia.

Hacia el mediodía, Vargas Llegas llegó en caminador a su lugar de votación, ubicado en el Colegio Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca, donde ejerció su derecho a sufragar en la mesa 4. Luego de esto y en compañía de su esposa, el dirigente político dijo que se debe hacer todo lo posible porque el país no pierda sus libertades y se mantenga la democracia.

Así mismo, por medio de sus redes sociales sostuvo que todos los colombianos deben salir a votar y no dejar que otros elijan por ellos, tras resaltar que “no estamos dispuestos a perder nuestra democracia”.

Toca salir a cumplir con el deber de votar. Por lo menos que quede claro que valoramos y no estamos dispuestos a perder nuestra democracia. pic.twitter.com/FzSv66NWCA — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) June 19, 2022

Una “campaña cochina”

Pese al coqueteo que le han hecho desde diferentes sectores, Germán Vargas Lleras no ha tomado partido abiertamente en estos comicios. En su más reciente columna explicó las razones y dijo que no se siente representado por ningún candidato, en lo que él mismo denominó como una “campaña cochina”.

“Desde un principio tomé la decisión de no participar activamente en la campaña presidencial. No intervine en las consultas, ni en la primera vuelta. Tampoco he acompañado ninguna candidatura porque no encuentro ningún aliciente en las propuestas, ni en el enfoque que tienen sobre la gravísima problemática que heredarán, en particular en el frente económico y social”, dijo.

El exvicepresidente indicó que tras analizar muchas de las propuestas que se han hecho en el marco de la contienda electoral, se dio cuenta de que no solo están lejos de la realidad que vive el país, sino que son “irrealizables”, dando a entender que a las personas se les están vendiendo mentiras.

“No veo margen de maniobra en materias tan críticas como el déficit fiscal, que, a diferencia de lo que sostiene la extenuante propaganda oficial, se incrementó en solo tres años de 3,1 como porcentaje del PIB al 7,1. Tampoco frente al endeudamiento interno y externo, que en igual forma se elevó del 46,8, al 60,8 %, o del déficit fiscal, que recibieron en 30,3 billones y lo llevaron a 83,1 billones en 2021″, agregó.

Germán Vargas Lleras lamentó el poco nivel de debate que se vio en estas elecciones y rechazó las polémicas de odio que primaron en las últimas semanas.

“En esta campaña se han transgredido las fronteras de la ética y de los valores. Se ha perdido todo escrúpulo y consideración. Una porquería es lo que todos los días sale a la luz pública sobre denuncias y estrategias para enlodar a los oponentes y a quienes divulgan sus opiniones”, concluyó el líder de Cambio Radical.

Cabe recordar que, pese a que se hicieron algunos cambios de luces con Rodolfo Hernández, nunca se concretó un acercamiento entre Vargas Lleras y el exalcalde de Bucaramanga, quien incluso le mandó un mensaje por su convalecencia y agregó que iría a visitarlo para ver cómo avanza su recuperación tra la cirugía de cadera a la que fue sometido.