“Con Rodolfo Hernández, por lo menos en cuatro años tendremos elecciones y democracia”: Federico Gutiérrez

El exalcalde de Medellín dijo que en Colombia no se pueden perder las libertades.

Tras ejercer su derecho al voto en Medellín, el excandidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, explicó las razones de su apoyo a Rodolfo Hernández tras perder en la primera vuelta presidencial y aseguró que en ningún momento se trató de una adhesión o trabajo en equipo, sino un respaldo en aras de proteger la democracia.

Desde la Institución Educativa Félix de Restrepo, en el sector del El Poblado de la capital de Antioquia, Fico sostuvo que no hay ningún interés personal o individual en su apoyo a Rodolfo. Al tiempo, resaltó que no será parte de un eventual gobierno del empresario santandereano, en caso de que gane la segunda vuelta.

“Yo dije que mi apoyo no significa en ningún momento una negociación, mi apoyo es un tema de convicción de país, más que de proyecto personal o individual, mi apoyo es para proteger la democracia y las libertades, mi apoyo a él es convencido de que no nos dejaron más oportunidad, nos dejaron en un escenario donde o Petro o él y entre Petro y él, pues lo elijo a él (Rodolfo Hernández). Por eso vengo a dar ejemplo de que lo más importante para Colombia es la democracia”, explicó Gutiérrez.

El exalcalde de Medellín sostuvo que otra de las razones para apoyar al ingeniero es porque está seguro de que con él sí habrá elecciones dentro de cuatro años, haciendo referencia a que Petro buscaría mantenerse en el poder, lo cual calificó como un “atentando contra las libertades”.

“Mi voto fue para no perder la democracia y por esto he estado todo este tiempo explicando por qué mi voto era para Rodolfo, así tenga diferencias sustanciales con él (...). Lo apoyo porque creo que, por lo menos con él, en cuatro años tendremos elecciones y tendremos democracia”, agregó este político antioqueño.

Fico hizo un llamado para que, sin importar quién gane, se respeten los resultados en esta jornada, y recordó que cuando él perdió ante Hernández aceptó los resultados, una vez se conocieron de parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y no se dedicó a impulsar una “guerra sucia”, como sí hicieron otros contendores, en clara referencia a Gustavo Petro.

“Lo hizo durante toda la campaña, a él lo único que le sirve es ganar porque ese es su carácter autoritario y eso es lo que no necesita el país, el país lo que necesita es democracia y eso fue justamente lo que yo enfrenté durante toda la campaña. Justo quien hoy, en caso de perder, no reconozca los resultados, fue quien se dedicó a la campaña sucia, a la guerra sucia, a la corrupción y eso es lo que no le puede pasar a Colombia”, dijo Federico Gutiérrez.

Este personaje agregó: “Colombia está por encima de todo; yo, fuera del escenario electoral, lo único que quiero es que le vaya bien a Colombia, que mantengamos la democracia, las libertades, que superemos la pobreza, la corrupción, y aquí hay que hacer muchos cambios a futuro. Esperemos que al país le vaya bien y vamos a seguir muy vigilantes; sea quien sea el ganador, vamos a seguir muy vigilantes de que se preserve la democracia, las libertades, de que mejore la calidad de vida, de que haya lucha contra la corrupción y de que se proteja la institucionalidad”.

En su atención a medios, el excandidato presidencial dijo que no ha definido cuál será su futuro político en el corto y mediano plazo y que por ahora solo le interesa es que el país defina quién será su próximo mandatario y que, sea quien sea, este respete la democracia y las libertades individuales en el país.

“Hoy no hay ninguna definición, lo único que yo siempre he tenido claro es que vamos a trabajar por el país, vamos a trabajar también por mi región, por mi ciudad, por mi departamento y por Colombia, desde el espacio donde pueda estar”, concluyó Fico.