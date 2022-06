Atento: ¿quiere votar en segunda vuelta presidencial y no sabe dónde le tocó? Consulte aquí

La espera finalmente llegó a su fin. Este domingo 19 de junio los colombianos asisten nuevamente a las mesas de votación para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Vale mencionar que las votaciones en el exterior iniciaron el pasado lunes, sin embargo, los comicios en el territorio nacional -según el calendario electoral- quedaron programados para este domingo. En ese sentido, preguntas frecuentes como “¿cuál es mi sitio de votación?” regresan a la mente de los colombianos.

En Colombia, 39′002.239 de ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto y podrán sufragar en las 102.152 mesas, distribuidas en 12.513 puestos de votación. La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó varios espacios para que los votantes puedan consultar el lugar exacto en que están inscritos para votar.

La entidad señaló que los colombianos que quieran ejercer su derecho al voto lo podrán hacer en el mismo puesto y mesa de votación en el que sufragaron en la primera vuelta presidencial, realizada el pasado 29 de mayo.

“No habrá variación en el número de puestos ni en el de mesas de votación para las elecciones presidenciales del fin de semana”, indicó la Registraduría por medio de sus redes sociales.

No habrá variación en el número de puestos ni en el de mesas de votación para las elecciones presidenciales del fin de semana.



👇🏼Aquí los detalles. pic.twitter.com/FxM3pMBFOq — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 15, 2022

Pasos para conocer su puesto de votación:

- Ingresar al sitio web: registraduria.gov.co.

- Una vez ahí, dar clic al botón que dice Consulte su lugar de votación.

- Seleccionar la opción Lugar de votación. https://registraduria.gov.co/Consulte-su-lugar-de-votacion-12418.html

- Escribir el número de la cédula.

- La página mostrará toda la información del punto de votación: puesto, mesa, dirección, municipio, localidad, ubicación exacta en el mapa, entre otros datos.

- Cabe resaltar que el único documento habilitado para poder votar en las elecciones es la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas.

También se puede consultar en los puntos físicos de información al votante en el territorio nacional, así como en InfoVotantes, la aplicación móvil, que se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store.

En InfoVotantes, los ciudadanos, además de verificar su puesto de votación y las rutas de acceso a este, podrán consultar la lista de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, la tarjeta electoral, entre otros contenidos de interés sobre los comicios presidenciales de 2022.

La Registraduría Nacional del Estado Civil recomendó a los ciudadanos consultar con anticipación su puesto de votación, tomar nota de la información y tenerla a la mano para cuando llegue el momento de ejercer su derecho democrático.

Voto en blanco no tiene efectos jurídicos para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

De otra parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil explicó que para la segunda vuelta, el voto en blanco tendrá un efecto simbólico, pero no jurídico, es decir, si la mayoría de los votos son a favor del voto en blanco, no se repetirán las elecciones.

“El voto en blanco tiene un efecto simbólico, ya que la Constitución Política, en el parágrafo primero del artículo 258, establece que solo en la primera vuelta presidencial se debe repetir la elección cuando gana el voto en blanco”, aseguró el registrador delegado en lo Electoral, Nicolás Farfán Namén.

Además, recordó que el voto en blanco “es una casilla adicional que se contabiliza de manera independiente y que los resultados de este no se le suman a ningún candidato”.

Teniendo en cuenta lo anterior, ganarán los candidatos a presidente y vicepresidente que hayan obtenido la mayor cantidad de votos.

Finalmente, el registrador aclaró cuál es la diferencia entre el voto en blanco y el voto nulo.

“El voto en blanco es una opción válida que tienen los ciudadanos para marcar dentro de las tarjetas electorales cuando la oferta de candidatos no satisface sus intereses o expectativas, mientras que el voto nulo es aquel en el que no se puede identificar cuál es la intención del elector y no se puede establecer a favor de quién está marcando el voto”, puntualizó.