Ojo: Registraduría desmiente información sobre doble jornada para las elecciones

En el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo 19 de junio, han surgido un sinfín de noticias falsas, por lo que las entidades víctimas de las mismas han salido a desmentir en varias ocasiones.

En este caso, salió un supuesto comunicado en el que la Registraduría Nacional del Estado Civil al ver “la gran participación de las últimas elecciones”, decidió “dividir la votación para el domingo y lunes festivo de la siguiente manera:

Domingo 19 de junio: votantes por la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez.

Lunes festivo 20 de junio: votantes por Rodolfo Hernández y Marelen Castillo”.

Ante esto, la misma entidad, en su cuenta de Twitter, dijo: “Notificamos a la ciudadanía que la información que circula en redes sociales sobre dos jornadas de votación para la segunda vuelta presidencial es completamente falsa”.

#Atención | Notificamos a la ciudadanía que la información que circula en redes sociales sobre dos jornadas de votación para la segunda vuelta presidencial es completamente falsa. pic.twitter.com/PBPkivUqTD — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 18, 2022

¿Qué hará Rodolfo Hernández si pierde la Presidencia de Colombia frente a Petro?

A tres días de que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, se refirió a lo que hará si llega a perder la contienda.

El enfrentamiento será contra el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro Urrego, en una carrera que cada vez tiene más polémicas, siendo una de las más recientes la del fallido debate ordenado por un tribunal.

Y recientemente, en una trasmisión en vivo en las redes sociales del candidato, participó la excongresista Catalina Ortiz, en la que conversó sobre el rol de las mujeres en la sociedad y en un eventual gobierno de Hernández.

De igual manera, explicó lo que hará en caso de ser elegido como primer mandatario del país para el período 2022-2026: “Tenemos que aprovechar el conocimiento, las ganas y decisión de ese conjunto de virtudes que tiene usted para que Colombia sea mejor. ¿Por qué no nos ayuda en la comisión de empalme? Estoy tan seguro de que vamos a ganar y por eso ya lo estamos haciendo”, dijo.

De otra parte, si no es elegido presidente, el exmandatario de la capital santandereana dijo que si es Gustavo Petro quien queda electo, respetará el resultado y lo apoyará en su gestión de cara al próximo período presidencial: “Si a las 6:00 p. m. del domingo el pueblo colombiano decidió otra cosa, respetaremos el resultado y apoyaremos al nuevo presidente para que él, con su política, dirija a los colombianos en el mejor camino para que todos seamos felices”.

¿Qué pasa si el voto en blanco les gana en esta segunda vuelta a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández?

La Registraduría Nacional del Estado Civil explicó que el voto en blanco tendrá un efecto simbólico, pero no jurídico, es decir, si la mayoría de los votos son a favor del voto en blanco, no se repetirán las elecciones. Contrario si fuera primera vuelta, escenario frente al cual, si gana el voto en blanco, los aspirantes quedarían derrotados y tendrían que presentarse otros a consideración de la ciudadanía.

“El voto en blanco tiene un efecto simbólico, ya que la Constitución Política, en el parágrafo primero del artículo 258, establece que solo en la primera vuelta presidencial se debe repetir la elección cuando gana el voto en blanco”, aseguró Nicolás Farfán Namén, registrador delegado en lo Electoral.

Además, recordó que el voto en blanco “es una casilla adicional que se contabiliza de manera independiente y que los resultados de este no se le suman a ningún candidato”. Teniendo en cuenta lo anterior, ganarán los candidatos a presidente y vicepresidente que hayan obtenido la mayor cantidad de votos.

Finalmente, el registrador aclaró cuál es la diferencia entre el voto en blanco y el voto nulo. “El voto en blanco es una opción válida que tienen los ciudadanos para marcar dentro de las tarjetas electorales cuando la oferta de candidatos no satisface sus intereses o expectativas, mientras que el voto nulo es aquel en el que no se puede identificar cuál es la intención del elector y no se puede establecer a favor de quién está marcando el voto”, puntualizó.