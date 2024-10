Petro contempla nombrar a Jorge 40 y Macaco, exparamilitares, como gestores de paz. Además, habló de cómo se sintió saludar a Mancuso

“Hay una serie de temas inconclusos o que se dañaron a través de los años. El tema de la tierra y los bienes me parece el fundamental. Lo que hemos descubierto es que parte de los bienes de que estas personas entregaron en cumplimiento de su acuerdo con el gobierno de Uribe, pues no están, no los encontramos, no están ni en la unidad de víctimas”, detalló el jefe de Estado.