Nación

Petro tras explosión en zona cocalera de Tumaco que dejó nueve muertos: “¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?”

El presidente confirmó que el ataque ocurrió en un laboratorio para el procesamiento de cocaína.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

24 de enero de 2026, 2:04 a. m.
El presidente Gustavo Petro llegó a Tumaco para realizar el evento Erradicar para la Paz.
El presidente Gustavo Petro llegó a Tumaco para realizar el evento Erradicar para la Paz. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro, quien se encontraba precisamente en un evento en Tumaco este viernes 23 de enero, se pronunció tras una explosión de un artefacto en una zona cocalera de esta región.

El mandatario, quien llegó a esta zona junto a su equipo de Gobierno para un evento de Erradicar para la Paz, confirmó que el ataque ocurrió en un laboratorio para el procesamiento de cocaína.

Explosión en zona cocalera en Tumaco, Nariño: así ocurrió

“Cambiar ese destino a mí me parece fundamental, pero tiene que ser de verdad. ¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz? ¿Eso suena a traición? ¿Eso suena a mentira? Y lo peor que podemos hacer nosotros es engañarnos entre nosotros, creyéndonos más vivos que el otro. Entre más vivos nos creamos, del otro más muertos somos los dos”, dijo Petro.

De manera preliminar, se conoció que en el lugar funcionaba un laboratorio que procesaba cocaína y uno de los cilindros habría explotado, causando esta situación que puso en alerta a las autoridades.

Nación

SAE denuncia que contratistas de la Personería frustraron desalojo de finca de 28 hectáreas de capo de ‘Los Costeños’ en Atlántico

Bogotá

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas 24 horas: “Lluvias moderadas y fuertes con posibles descargas eléctricas”

Nación

Dos magistrados de la Corte Constitucional pidieron suspender decretos de la emergencia económica de Petro

Cali

Procuraduría ratifica suspensión de Diego Hau por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado en Cali

Nación

Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, se declaró impedido para estudiar la emergencia económica

Regionales

El invierno hizo que se desbordara el río Iscuandé, en Nariño, y dejó a decenas de familias damnificadas

Bogotá

Horarios y puntos de vacunación en Bogotá para este sábado 24 de enero

Política

Gustavo Petro anunció que el cuerpo del cura del ELN, Camilo Torres, será “depositado con honores”: el mensaje generó revuelo

Política

Lideresa social se paró en la tarima bajo la mirada de Gustavo Petro y dejó al descubierto la crisis de salud: “Preocupados”

Política

Gustavo Petro impartió primeras órdenes al Ejército en medio de la crisis diplomática con Ecuador: esta es la declaración

El reporte final de las víctimas indica que al menos nueve personas murieron y otras ocho resultaron heridas, quienes, de acuerdo con el secretario de Gobierno del departamento, Fredy Andrés Gámez, los lesionados se encuentran fuera de peligro.

“Hay ocho personas lesionadas. De ellas, cinco se encuentran estables y tres de ellas, que aún no han sido identificadas, tienen quemaduras de segundo grado en diferentes partes del cuerpo, pero su pronóstico es estable”, detalló en Noticias RCN.

De forma extraoficial, SEMANA conoció que desde el Ejército Nacional se desplegó una tropa con el fin de poder verificar qué fue lo que ocurrió tras esta fuerte detonación registrada durante las últimas horas.

Se está verificando a quién podría pertenecer este laboratorio de coca que dejaba millonarias rentas para el narcotráfico. No hay certeza de lo que pasó mientras llega la fuerza pública al lugar”, dijo una fuente judicial consultada por esta revista.

Más de Nación

El presidente Gustavo Petro llegó a Tumaco para realizar el evento Erradicar para la Paz.

Petro tras explosión en zona cocalera de Tumaco que dejó nueve muertos: “¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?”

Desde la SAE afirmaron que quienes estaban en el predio son familiares de uno de los familiares de esa banda criminal.

SAE denuncia que contratistas de la Personería frustraron desalojo de finca de 28 hectáreas de capo de ‘Los Costeños’ en Atlántico

x

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas 24 horas: “Lluvias moderadas y fuertes con posibles descargas eléctricas”

Magistrados Carlos Camargo y Juan Carlos Cortés

Dos magistrados de la Corte Constitucional pidieron suspender decretos de la emergencia económica de Petro

Diego Hau secretario de gobierno de Cali.

Procuraduría ratifica suspensión de Diego Hau por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado en Cali

Jorge Enrique Ibáñez Najar Presidente de la Corte Constitucional y ponente

Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, se declaró impedido para estudiar la emergencia económica

Las autoridades locales adelantan labores de verificación en los sectores impactados.

El invierno hizo que se desbordara el río Iscuandé, en Nariño, y dejó a decenas de familias damnificadas

Vacunación en Bogotá

Horarios y puntos de vacunación en Bogotá para este sábado 24 de enero

Los heridos fueron, en su mayoría, personas que trabajaban en la zona.

Él era Henry Gómez, el hombre que murió tras una fuerte explosión en el centro de Bogotá

Precandidato presidencial Carlos Caicedo.

Abren indagación por escándalo de acoso sexual en la Gobernación del Magdalena durante la administración Caicedo

Noticias Destacadas