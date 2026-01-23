Petro tras explosión en zona cocalera de Tumaco que dejó nueve muertos: “¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?”

El presidente Gustavo Petro, quien se encontraba precisamente en un evento en Tumaco este viernes 23 de enero, se pronunció tras una explosión de un artefacto en una zona cocalera de esta región.

El mandatario, quien llegó a esta zona junto a su equipo de Gobierno para un evento de Erradicar para la Paz, confirmó que el ataque ocurrió en un laboratorio para el procesamiento de cocaína.

Explosión en zona cocalera en Tumaco, Nariño: así ocurrió

“Cambiar ese destino a mí me parece fundamental, pero tiene que ser de verdad. ¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz? ¿Eso suena a traición? ¿Eso suena a mentira? Y lo peor que podemos hacer nosotros es engañarnos entre nosotros, creyéndonos más vivos que el otro. Entre más vivos nos creamos, del otro más muertos somos los dos”, dijo Petro.

#EnDesarrollo El presidente, Gustavo Petro, confirmó que la explosión de las últimas horas en zona rural de Tumaco, Nariño, ocurrió en un laboratorio para el procesamiento de cocaína. “¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz? Eso suena a traición, eso suena a… pic.twitter.com/r8CghpsXlY — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 23, 2026

De manera preliminar, se conoció que en el lugar funcionaba un laboratorio que procesaba cocaína y uno de los cilindros habría explotado, causando esta situación que puso en alerta a las autoridades.

El reporte final de las víctimas indica que al menos nueve personas murieron y otras ocho resultaron heridas, quienes, de acuerdo con el secretario de Gobierno del departamento, Fredy Andrés Gámez, los lesionados se encuentran fuera de peligro.

“Hay ocho personas lesionadas. De ellas, cinco se encuentran estables y tres de ellas, que aún no han sido identificadas, tienen quemaduras de segundo grado en diferentes partes del cuerpo, pero su pronóstico es estable”, detalló en Noticias RCN.

De forma extraoficial, SEMANA conoció que desde el Ejército Nacional se desplegó una tropa con el fin de poder verificar qué fue lo que ocurrió tras esta fuerte detonación registrada durante las últimas horas.

“Se está verificando a quién podría pertenecer este laboratorio de coca que dejaba millonarias rentas para el narcotráfico. No hay certeza de lo que pasó mientras llega la fuerza pública al lugar”, dijo una fuente judicial consultada por esta revista.