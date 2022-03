Piden investigar presunto montaje contra la presidenta del Concejo de Cartagena

La Policía de Cartagena expidió un comunicado que ha generado un nuevo escándalo en esa ciudad al confirmarse que hay dudas sobre el procedimiento policial que se adelantó el 14 de enero de 2022 donde se detuvo a la presidenta del Concejo Gloria Estrada por transportar estupefacientes en un vehículo con publicidad del senador Lidio García.

Ante la información de un supuesto montaje, que indica que algunos uniformados habrían puesto la droga en el vehículo durante el procedimiento, la institución decidió informar a las autoridades competentes para que se investigue el caso.

“Por redes sociales circula información pública y abierta en la que se mencionan presuntas irregularidades en el marco de un procedimiento de policía, relacionado con la incautación de alcaloide en un vehículo que era objeto de verificación en Cartagena. Desde el Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena se puso esta situación en conocimiento de las autoridades judiciales competentes a fin de que se verifiquen las situaciones descritas, estableciendo posibles responsabilidades disciplinarias o penales”, dice el comunicado de la Policía.

Comunicado Policía Cartagena by Semana on Scribd

La decisión de la Policía se tomó ante las denuncias que se han hecho por un supuesto testimonio de un policía donde confiesa que habría participado en el supuesto montaje y describiendo cómo se puso la droga en ese vehículo, mientras otros uniformados distraían a los ocupantes del carro.

La decisión se tomó porque existe un audio en donde, supuestamente, uno de los uniformados explica en detalle cómo se puso el paquete de droga y relata la participación de algunos políticos de la región.

“El día 7 de enero del presente año, a las 14:000 horas aproximadamente, después de formar y recibir turno se me acerca el compañero patrullero de la Policía Nacional Alexander Salas y me aparta al lado del CAI, manifestándome que un amigo de él que era alcalde menor de Cartagena, de la localidad 2, tenía un problema con una persona que vivía por la avenida Miramar, más exactamente en el edificio Regatta y quería hacerle una maldad”, dice un fragmento del audio de la denuncia que tendrá que ser evaluado por las autoridades para verificar su autenticidad.

Gloria Estrada, presidenta del Concejo de Cartagena. - Foto: Instagram Gloria Estrada

En ese relato se asegura que supuestamente “la idea era parar el vehículo, me dijo que era una camioneta blanca grande. Había que distraer a los ocupantes y montarles armas de fuego o droga para capturarlos o judicializarlos, ya sea por porte de arma de fuego o por trafico de estupefacientes y que para esa diligencia había 15 millones de pesos para cada policía que participara. “Me dijo que la intención era que nosotros mismos montáramos, ya sea la droga o las armas, él me dijo hasta la placa del vehículo que íbamos a parar. Recuerdo que terminaba en 43. Me dijo que había que distraer a los ocupantes y en ese momento, otro policía entraba al vehículo y montaba la cuestión”, dice el testimonio que será verificado por las autoridades.

Por esa razón, la Policía de esa ciudad asegura que está dispuesta a brindar toda la colaboración que requieran las autoridades judiciales para adelantar su trabajo. “La Policía Metropolitana de Cartagena rechaza cualquier hecho o decisión individual que menoscabe los principios y valores institucionales, así como la disciplina y el honor policial. De igual forma, la Policía Nacional recalca que es una Institución garante del debido proceso y de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales competentes”, finaliza el comunicado.

Además, las autoridades deberán investigar si el supuesto montaje tenía como finalidad enlodar el nombre del Partido Liberal en plena campaña electoral ya que la concejal se movía justo ese día en una camioneta con publicidad de Lidio García, actual senador y cabeza de lista al Senado de esa colectividad.

Fuentes de esa colectividad aseguraron que esta versión ya la conocían pero no tenían cómo demostrar que lo ocurrido en enero tendría presuntas irregularidades en el procedimiento policial.

El pasado 17 de enero el Partido Liberal decidió suspender por un periodo inicial de tres meses, prorrogables por otros tres más, a la concejala Gloria Estrada, quien se había posesionado hace poco como presidenta del Concejo de Cartagena y fue capturada al encontrarse droga en su vehículo. Según indicó una comunicación del Partido Liberal, durante el tiempo que dura la suspensión, Estrada “perderá el derecho a voz y votos como concejal del distrito (de Cartagena)”.

Sn embargo, ahora se esperarán las decisiones judiciales para determinar si la suspensión se prolongan o se levanta, decisión que se tomará con base en el avance de las investigaciones judiciales.