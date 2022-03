Policía denuncia plan para atacar entidades tras cierre de elecciones

Luego de entregar un balance sobre el orden público durante la jornada de elecciones, el director de la Policía, el general Jorge Vargas, reveló que se tiene información de inteligencia sobre un plan para cometer desmanes en diferentes regiones del país, luego que se conozcan los resultados finales.

Dijo el oficial que entre las zonas donde se ha identificado hay convocatorias para afectar entidades públicas como las Registradurías regionales, están: Bogotá; Madrid y Soacha en Cundinamarca; Neiva y Pitalito en Huila; Mocoa, en Putumayo; Manizales, en Caldas; Pasto, en Nariño; Popayán, en Cauca; Cali, Cartago, Tuluá, Buenaventura y Palmira, en Valle del Cauca; Medellín y Bello en Antioquia; Montería en Córdoba; Acacias en el Meta; Yopal, en Casanare; Santa Marta y Aracataca, en Magdalena entre otros.

“Tenemos información recolectada, tanto por personas que se han acercado a la Policía Nacional, como en perfiles que estamos determinando su autenticidad para saber si corresponde a personas realmente o son perfiles construidos bajo nombres falsos para hacer las convocatorias para generar actos de violencia”, señaló el general Jorge Vargas.

Agregó el oficial que “es información que le hemos indicado a los comandantes de departamento, para que con alcaldes y gobernadores socialicen para generar contención y prevención y una actuación cuando se requiera porque quieren articular actos contrarios a la ley penal, es decir, ataques a servidor público a entidades públicas, quema y destrucción de material electoral”.

Así mismo indicó el director de la Policía que “a eso es que nos referimos, esas actividades que hemos recolectado a través de personas que afortunadamente le han indicado a la fuerza pública en especial a la Policía y a partir de información en el centro cibernético, no sabemos la autenticidad de sus perfiles, pero estamos en eso que han convocado a realizar actos contrarios a la ley”.

Otros de los actos que revelaron las autoridades se presentaron durante la jornada de elecciones, fueron cuatro acciones violentas que se dieron a nivel nacional, dos de ellas dejaron como saldo lamentable dos militares asesinados tras la activación de explosivos en San Vicente del Caguán, Caquetá y La Macarena Meta.

Durante la entrega de balances en materia de seguridad durante las elecciones, el gobierno reaccionó a un polémico trino en el Twitter de Gustavo Petro, donde sugería a los votantes tomar el dinero que les orecieran por su voto pero que votaran por él.

Sobre esta situación en particular, el ministro del Interior, Daniel Palacios, arremetió en contra del candidato del Pacto Histórico e indicó que, “no compartimos que un candidato a la presidencia esté acolitando un delito, decirle a un colombiano que reciba un dinero y que cometa un delito, pero que cometiendo ese delito si lo beneficia a él o su campaña está bien, es un mensaje equivocado a la sociedad, los líderes siempre deben estar del lado de la legalidad, de lo correcto; la compra de votos es un delito y a quien le ofrezcan dinero para vender su voto no solamente debe rechazarlo sino también denunciarlo, no podemos en Colombia ser complacientes con ningún tipo de delito, inclusive si lo favorece a uno personalmente, aquí la moral, lo correcto y lo legal, debe estar por encima del tema electoral”.

Estas fueron las palabras de Petro que ocasionaron la reacción del Gobierno. “Por todas las redes que tengan disponibles pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan pero que voten por Petro y por el Pacto. Es la hora del Cambio”.

Además, en otro trino, el político dijo que lo que había pedido era hacerle conejo a los corruptos que buscan comprar los votos.

Tras cerradas las mesas de votación el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo por su parte, “Ahora iniciamos una nueva fase de protección a jurados y testigos electorales así como garantizarle la seguridad al traslado del material electoral hasta la Registraduría”.

Añadió. que “Cuando fue necesario se desarticularon los intentos de algunos para alterar el orden público. No se logró instalar dos puestos de votación, en el corregimiento de Guachaca, municipio de Santa Marta, y en el corregimiento de Robles, municipio de Tumaco”.