Policías estuvieron a punto de morir quemados en El Plateado en medio de asonadas y ataques con explosivos

Un nuevo episodio de violencia se registró en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia Cauca, en medio de varios días de protestas y asonadas, donde ataques contra la fuerza pública incluyeron el lanzamiento de bombas incendiarias y hechos asociados al uso de drones con explosivos, que dejaron al menos una persona muerta y más de una decena de heridos.

Según el comandante del Departamento de Policía del Cauca, coronel Gersson Bedoya, los uniformados que permanecían en una base temporal del corregimiento tuvieron que refugiarse en un colegio cercano cuando una multitud llegó con botellas que contenían líquido inflamable y otros elementos incendiarios.

Ataque con drones en El Plateado, Cauca, deja un muerto y más de diez heridos; entre ellos, una niña

El oficial indicó además que desde la infraestructura educativa se habrían lanzado bombas molotov y que el suministro de agua a los policías fue cortado, lo que incrementó el riesgo para el personal.

Los hechos sucedieron en el marco de una protesta que, según habitantes y delegados campesinos, llevaba cuatro días. Las manifestaciones se originaron a raíz de la muerte reciente de dos jóvenes —uno colombiano y otro venezolano— en hechos que algunos residentes atribuyen a la intervención de la fuerza pública; esa versión aún se encuentra en investigación.

En los días de movilización, las congregaciones en la plaza principal fueron blanco de al menos dos detonaciones atribuidas a artefactos lanzados desde drones, lo que generó pánico y dejó múltiples heridos, entre ellos una niña de ocho años.

Las cifras reportadas sitúan en torno a una persona fallecida y entre 10 y 15 lesionadas, con varios pacientes en condición grave. Las autoridades activaron un puesto de mando y despliegues para garantizar la atención y evitar nuevos ataques mientras avanzan las labores de verificación y atención a las víctimas.

Desde la Policía se señaló además que, de acuerdo con las primeras líneas de investigación, estructuras armadas ilegales con presencia en la zona —entre las que mencionan al frente Carlos Patiño, ligado a disidencias de las Farc— estarían instrumentalizando a parte de la comunidad para forzar la salida de la fuerza pública del territorio.

Los mandos de la institución enfatizaron que esa atribución forma parte de hipótesis preliminares y que la responsabilidad definitiva deberá esclarecerse en los procesos investigativos.

Habitantes del Cañón del Micay y representantes comunitarios han expuesto versiones contrapuestas sobre lo ocurrido en El Plateado. Por un lado, comunidades campesinas denuncian agresiones durante operativos recientes y aseguran que la fuerza pública utilizó gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento e incluso disparos.

Por otro, las autoridades advierten que grupos armados ilegales estarían instrumentalizando a parte de la población civil para provocar asonadas y presionar la salida de la Policía del territorio.

Esa tensión se incrementó en los últimos días y derivó en los episodios violentos registrados en el casco urbano del corregimiento. Tanto la comunidad como las autoridades han solicitado, por separado, la intervención del Gobierno nacional y garantías para la población civil.