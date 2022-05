“Pongo mi candidatura sobre la mesa si Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo se unen”: Ingrid Betancourt

En entrevista con SEMANA, la candidata presidencial no descarta hacer una alianza con Rodolfo Hernández con tal de que Fajardo se sume.

Este lunes, Sergio Fajardo descartó, al menos por ahora, una alianza política con Rodolfo Hernández antes de la primera vuelta presidencial.

Lo hizo después de que el santandereano se adelantara y le pidiera al matemático que se le uniera porque lo dobla en los sondeos de opinión. Ingrid Betancourt, a quien tampoco le sonríen las encuestas, habló con SEMANA e insistió en la necesidad de la tripleta que una al centro en las urnas este 29 de mayo.

SEMANA: ¿Cómo le pareció la ruptura del pacto entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo de cara a la primera vuelta?

Ingrid Betancourt (I. B.): Mi papá decía que no más, no más, no más, es igual a sí. Este es un momento de mucha responsabilidad histórica donde el centro puede definir una alternativa viable para Colombia que pase a la segunda vuelta. Por lo tanto, es muy importante que hagamos todo lo necesario para unirnos todas las fuerzas del centro.

SEMANA: ¿Qué pasaría con usted? Su campaña estaba pendiente de ser parte de esta coalición

I. B.: Yo he puesto las cartas sobre la mesa, es decir, estoy dispuesta a retirarme si eso implica y es la posibilidad y si estimula el hecho de que Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández se unan y nos den una opción de centro. Conclusión: pongo mi candidatura presidencial sobre la mesa para que ellos dos pueden unirse si eso tiene algún valor; de pronto ellos piensan que no lo tiene, pero creo que más allá de los porcentajes de las encuestas hay una realidad: el clamor de una gran cantidad de colombianos que no quieren votar ni por Fico ni por Petro. La gente quiere una alternativa viable en la segunda vuelta presidencial.

SEMANA: Usted dice que pone su candidatura presidencial sobre la mesa si Fajardo y Hernández se unen. ¿Y si no?

I. B.: Pues nada, porque yo estoy representando algo que es valioso para Colombia y es que soy una de las pocas mujeres que va por la Presidencia hasta el final, pero en este momento es muy importante que una mujer represente a las mujeres en el país. Segundo, esta es una candidatura blindada contra la corrupción y los colombianos quieren eso. Tercero, es la posibilidad de un verdadero cambio, de posibilidades, de metodologías, de hacer que el país funcione de otra manera. No podemos seguir pedaleando en el vacío. Estamos como montados en una bicicleta estática y tenemos que lograr subirnos en el tren del tercer milenio. Para eso tenemos que cambiar la mentalidad, nuestras políticas en educación, resolver nuestros conflictos y la justicia. Son muchos los problemas, hay que comenzar por algo y el verdadero cambio es una mujer.

SEMANA: ¿Qué hacer para que Fajardo y Hernández se unan?

I. B.: Yo creo que ambos están perdiendo con el tiempo. Entre más nos demoremos en unirnos, menos vamos a poder convocar y arrastrar ese voto que está buscando quién lo represente. Si estamos unidos, eso crea una sinergia, un hecho político contundente y a eso es a lo que le apuesto.

SEMANA: ¿Veremos antes de la primera vuelta la foto de Fajardo unido a Hernández o después del distanciamiento de hoy lunes es difícil?

I. B.: Eso depende de cada uno de nosotros, si ellos reciben el mensaje multitudinario de los colombianos pidiéndoles que se unan, eso se da, pero tendremos que estar todos, al unísono, en un clamor popular pidiendo esa unidad.

SEMANA: Si Rodolfo Hernández le dice a usted que se unan, ¿qué pasa?

I. B.: Yo sí lo considero porque si eso puede ser el principio de una mayor unión que incentive a que Sergio Fajardo se una, ¿por qué no?

SEMANA: Es decir, ¿usted estaría a un paso de unirse a Rodolfo Hernández?

I. B.: Estoy, obviamente, considerando todas las posibilidades. Usted me lo pone de una manera y es que si una cosa lleva a la otra, pues uno lo pensaría. Yo sí lo pensaría. Yo quiero que a Colombia le vaya bien y que el país tenga una opción diferente. Estoy preocupada porque los colombianos en las calles me dicen que no quieren votar ni por Fico ni por Petro.