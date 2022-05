“¿Por qué extrañarse que niegue sus propuestas?”: expresidente Uribe sobre Petro

Este sábado, el expresidente de la República publicó un fuerte mensaje contra el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, en el que lo acusó de negar algunas de sus propuestas.

“Si Petro niega asesinato de magistrados de la Corte y la destrucción del Palacio de Justicia con dinero del narcotráfico, ¿por qué extrañarse que niegue sus propuestas de acabar con las pensiones, las regalías, y que se eche para atrás de pagarle 500 mil a las madres solteras?”, dijo el ex primer mandatario en su cuenta de Twitter.

Esta polémica se dio porque Sergio Fajardo, de la Coalición de la Esperanza, había acusado que los programas que propuso Petro cuestan cerca de $130 billones y lo que recaudaría con la reforma tributaría recolectaría solo la mitad.

“Por ejemplo, él decía que les iba a dar medio salario mínimo a las madres cabezas de familia comunitarias. Me dijo ‘falso, Fajardo, yo no dije eso’. Pero yo tengo aquí este folleto que me entregaron en la entrada del portal de Suba que dice: impulsaremos el salario vital de ingreso mínimo a madres cabeza de hogar. Voy a la siguiente, el Estado proveerá empleo a quienes no tienen trabajo. Tiene una gran capacidad, enreda lo que sea, con una elocuencia muy grande”, comentó Fajardo.

Este no es el primer mensaje que le envía Uribe a Petro, pues este martes, tras El Debate Definitivo, organizado por SEMANA y El Tiempo en el que participaron los candidatos presidenciales que lideran las encuestas, fue la reforma tributaria a la que se tendrá que enfrentar el país.

Según dijo el candidato del Pacto Histórico durante el debate, su idea es recaudar esa cifra mediante la modificación de la estructura tributaria del país, de los cuales 25 billones serán para financiar sus programas sociales y el restante para “abonar al pago de la deuda”.

Petro ha explicado que su reforma buscará eliminar las exenciones de las que hoy gozan algunas empresas y aumentar los impuestos a las personas con mayores recursos.

Esta propuesta no cayó bien en el expresidente Uribe, quien le pidió al senador de izquierda “no más impuestos”, al considerar que se estaría afectando a las empresas, que son las que generan empleo en el país, y comparó el sistema tributario colombiano con el chileno.

“Doctor Petro, no más impuestos. En Colombia las empresas tienen una tarifa de renta del 37 %, en Chile es del 21 % y el presidente Boric anuncia que la subirá al 26. Los individuos en Colombia tiene una tarifa marginal del 39 %, en Chile del 35″, comentó Uribe.

El exmandatario agregó que “lo que se necesita es sacar de las campañas a los corruptos que aspiran a estar en los gobiernos y además austeridad”.

El programa de gobierno del Pacto Histórico detalla lo que sería una reforma tributaria de Petro.

Lo primero que haría el candidato de izquierda, según el documento, sería acabar con buena parte de las exenciones tributarias que, según él, suman cerca de un 3,5 % del PIB al año: 2,5 % en el caso de personas jurídicas y 1,0 % en el de personas naturales, “concentrado en las personas más ricas del país, incluyendo el impacto negativo de la última reforma tributaria de 2019″.

“Desmontaremos gradualmente aquellos beneficios tributarios que, sin debida justificación económica y social, introducen graves distorsiones a la competencia, incentivan la extracción minero-energética y privilegian primordialmente a personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio”, indica el documento.

El senador también habla de eliminar las rentas cedulares creando una sola tabla en donde se cobre el mismo impuesto a las rentas laborales que a los dividendos y las ganancias ocasionales, eliminando la posibilidad de que las personas más ricas y de mayores ingresos tributen a tarifas preferenciales.

Un componente importante tiene que ver con los dividendos, que son las ganancias o beneficios que una compañía reparte entre sus accionistas.

“Los dividendos pagarán impuestos, será obligatorio decretarlos, al menos en un porcentaje cercano al 70 %. Siempre deberán pagar impuestos independientemente de la forma en que se distribuyan o a quien distribuyan las utilidades de los accionistas”, menciona Petro.

Adicionalmente, explica que las normas penales por evasión deben ser más contundentes, no se debe eliminar la cárcel efectiva solo por el hecho de aceptar el delito y comprometerse con el pago de los tributos evadidos, pues eso incentiva el delito.