¿Presagio? El último mensaje que envió a sus hijas conductor que murió tras caer al cañón del Chicamocha: “Nunca hagan mal”

Afortunadamente, el vehículo transportaba ACPM, un combustible que es menos inflamable, lo que permitió que la situación no aumentara en su gravedad. Hasta el punto llegó el Cuerpo de Bomberos y extinguió las llamas.

Todavía no están claras las causas por las que se originó este accidente de tránsito, pero no se descarta el posible fallo de los frenos. No obstante, algunas personas hablan de una extraña maniobra que, al parecer, realizó el conductor.