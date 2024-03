Presidente de la Corte reveló que magistrados nunca discutieron “sobre tuits emitidos por el esposo de Amelia Pérez”

“Lo del hijo del presidente Gustavo Petro, más allá de si será, o no, responsable de la comisión de algún delito, es una aberración fundada de un procedimiento deliberadamente mal aplicado, pero que cubre, simultáneamente, varios flancos” , escribió en otra publicación del 31 de julio de ese mismo mes.

El presidente de la Corte Suprema también habló de lo que significó la renuncia de Pérez. Dijo que esta fue radicada y presentada ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte no tenía competencia para hacer un pronunciamiento al respecto, en tanto que por mandato constitucional no le corresponde la integración de la terna.

“En este estado actual, la presentación de una renuncia por parte de una de las ternadas, concretamente la doctora Amelia Pérez, no le quitaba solidez, no le quitaba viabilidad, no le quitaba validez a la terna presentada y en virtud de eso se procedió al proceso de elección, e incluso bajo esa consistencia y esa consideración, la doctora Amelia Pérez obtuvo votos en el marco del desarrollo en el proceso de elección”, precisó el magistrado.