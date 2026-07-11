Prestigiosa jurista Selin Esen explica qué es la desobediencia civil y cuándo deja de ser legítima

SEMANA: ¿Por qué la asociación mundial de derecho constitucional decidió celebrar su congreso anual justamente en Bogotá?

SELIN ESSEN: Porque para nosotros los 35 años de la Constitución de 1991, que se cumplieron este 4 de julio, son muy importantes. Es un aniversario muy significativo para el constitucionalismo global. La Constitución colombiana ha tenido una gran influencia en muchos países y es un ejemplo de cómo una carta política puede proteger los derechos y fortalecer la democracia. Por supuesto, Colombia enfrenta algunos problemas, pero su constitucionalismo sigue siendo una gran inspiración para muchos países en diferentes partes del mundo.

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SEMANA: ¿Qué hace que la Constitución colombiana sea tan especial?

S.E.: Creo que es especial porque cuenta con una amplia carta de derechos y libertades. Además, reconoce la dignidad humana y promueve la participación ciudadana, dos elementos fundamentales del constitucionalismo liberal. También creó instituciones sólidas, especialmente la Corte Constitucional, que ha desarrollado una jurisprudencia muy importante, no solo para Colombia, sino también para otros países. Es un referente internacional.

SEMANA: Colombia ha sido pionera en el reconocimiento de muchas libertades y derechos. ¿Cuál es su percepción sobre el papel que ha desempeñado la Corte durante estos 35 años?

S.E.: Colombia demuestra cómo una Constitución puede adaptarse a los cambios sociales mediante el trabajo conjunto entre la sociedad, el Congreso y los jueces. Además, es reconocida por mecanismos que les permite a las personas defender directamente sus derechos. La acción de tutela, por ejemplo, ha servido de inspiración para muchos países.

SEMANA: El lema del Congreso este año es el “constitucionalismo sostenible”. ¿Qué significa ese concepto?

S.E.: Significa construir instituciones sólidas y duraderas, capaces de proteger los derechos, la democracia y el Estado de derecho, no solo en el presente, sino también en el futuro. El constitucionalismo sostenible requiere instituciones fuertes que puedan preservar estos principios con el paso del tiempo. Por esa razón elegimos este tema para el Congreso.

SEMANA: Vivimos un momento en el que muchas democracias enfrentan grandes desafíos, como el populismo. ¿Cuáles son las principales amenazas para el derecho constitucional?

S.E.: Tanto en Colombia como en otros países enfrentamos problemas distintos, pero también desafíos comunes. Debemos trabajar mucho más en fortalecer la sostenibilidad del constitucionalismo. Compartimos problemas como el populismo y otros fenómenos que afectan a las democracias. Precisamente por eso es importante intercambiar experiencias y encontrar soluciones comunes.

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SEMANA: ¿Cuáles son esos desafíos comunes que hoy preocupan a los constitucionalistas?

S.E.: El populismo, el retroceso democrático (democratic backsliding), los desafíos relacionados con el medioambiente y el impacto de la inteligencia artificial son algunos de los principales temas que hoy ocupan a la comunidad académica. Son asuntos sobre los que debemos seguir investigando y debatiendo.

SEMANA: Quisiera preguntarle por algunos debates que hoy vive Colombia. Nuestro presidente Gustavo Petro no reconoce el triunfo de Abelardo De La Espriella. En términos teóricos, ¿cómo debe darse una transición de poder entre un gobierno y otro?

S.E.: Como académica extranjera, prefiero no pronunciarme sobre la política interna de Colombia, porque no conozco suficientemente el contexto nacional. Sin embargo, en cualquier democracia es fundamental respetar las reglas constitucionales, las decisiones de las autoridades competentes y los resultados de los procesos electorales. Si un proceso electoral ha sido libre y justo, todos deben respetar sus resultados. Ese es un elemento esencial para preservar la democracia.

Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella. Foto: Montaje El País

SEMANA: Otro concepto que ha estado en el centro del debate en Colombia es el de la desobediencia civil, que ha sido esbozado por el candidato perdedor, Iván Cepeda. ¿Qué se entiende por desobediencia civil y en qué contextos se ha aplicado?

S.E.: La desobediencia civil es una forma de protesta pública, pacífica y consciente contra una ley o una decisión que una persona considera injusta. Su característica fundamental es precisamente que se desarrolla de manera pública y pacífica. Desde Gandhi existen numerosos ejemplos históricos de desobediencia civil legítima. Se trata de una forma de protesta y, en las democracias, el derecho a la protesta está reconocido y protegido por la Constitución o por las leyes. Por esa razón, puede considerarse una actuación legítima dentro de un sistema democrático, siempre que conserve su carácter pacífico.

SEMANA: ¿Cuándo deja de ser desobediencia civil legítima?

S.E.: Cuando la protesta recurre a la violencia deja de ser desobediencia civil. La naturaleza pacífica es un requisito esencial de este concepto.

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SEMANA: Además de ser pacífica, ¿qué otros elementos debe reunir para considerarse legítima?

S.E.: La historia ofrece varios ejemplos, como el movimiento liderado por Gandhi y otras manifestaciones impulsadas posteriormente por movimientos de oposición en distintos países. No debe entenderse como un concepto ilegal. La desobediencia civil tiene un lugar dentro de una democracia, siempre que se ejerza de forma pacífica y dentro de los principios del Estado de derecho.

SEMANA: Usted lleva una semana reunida con constitucionalistas de todo el mundo en Bogotá. ¿Qué impresión tiene sobre el papel que hoy desempeña Colombia en el derecho constitucional comparado?

S.E.: Como he dicho, Colombia es un país muy importante para el derecho constitucional. Su experiencia en la protección de los derechos humanos, la justicia constitucional y la búsqueda de la paz ofrece valiosas lecciones para otros países. Académicos de Europa, Asia, Oceanía y América Latina observan con interés el caso colombiano. Como todas las democracias, Colombia enfrenta desafíos, pero mantiene un compromiso permanente con el Estado de derecho. Por eso creemos que fue una decisión acertada realizar este Congreso aquí. Es un lugar ideal para debatir los principales retos del constitucionalismo contemporáneo. Estamos muy contentos de estar en Bogotá y de tener la oportunidad de intercambiar ideas con nuestros colegas colombianos.

SEMANA: De las discusiones que se han desarrollado esta semana en la Universidad Externado, ¿qué temas le han llamado especialmente la atención?

S.E.: Hemos discutido ampliamente sobre la democracia, el retroceso democrático (democratic backsliding) y los nuevos desafíos que enfrentan hoy las democracias constitucionales. También hemos abordado Asociación Internacional de Derecho Constitucional como el medioambiente, la inteligencia artificial, la igualdad y los nuevos derechos que han surgido en distintas sociedades. Han sido debates muy amplios, pero también muy específicos, relacionados con experiencias particulares de algunos países. Por ejemplo, hemos hablado sobre los derechos de los pueblos indígenas a partir de casos de Australia, Nueva Zelanda y varios países de América Latina.

Universidad Externado de Colombia. Foto: Cortesía Universidad Externado de Colombia.

SEMANA: Usted ha mencionado en varias oportunidades la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto considera que esta tecnología puede transformar –o incluso reemplazar– el trabajo de los abogados?

S.E.: La inteligencia artificial ya está teniendo un impacto importante en la profesión jurídica. Puede convertirse en una herramienta muy útil para hacer más eficientes los sistemas de justicia y acelerar muchos procesos. Sin embargo, también plantea interrogantes significativos sobre el acceso a la justicia y sobre la igualdad entre los ciudadanos. Son cuestiones que debemos seguir estudiando cuidadosamente. Es un tema muy amplio que, sin duda, merece una conversación aparte.

SEMANA: Finalmente, además de las discusiones académicas, ¿qué es lo que más le ha gustado de Colombia?

S.E.: Me ha impresionado profundamente la hospitalidad de la gente. Yo vengo de un país mediterráneo y conozco muy bien ese espíritu de hospitalidad, pero la hospitalidad colombiana está en un nivel extraordinario. Quiero agradecer especialmente a la Universidad Externado por su hospitalidad. También destaco la calidad de las discusiones académicas con los colegas colombianos. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Bogotá me parece una ciudad muy bonita. Su entorno natural es impresionante, el clima nos ha gustado mucho, incluso aunque llueva todos los días, y la cultura y la historia del país son realmente fascinantes.