Primer cara a cara entre el presidente Petro y el gobernador de Antioquia: “Las causas sociales nos pertenecen a todos”

A renglón seguido, el gobernador trajo a la discusión el futuro de las vías 4G que, de momento, no cuentan con los recursos suficientes para ser terminadas. El mandatario regional planteó dos opciones: que el presidente le dé el visto bueno a los dineros que faltan o que la nación ceda la administración de las carreteras.

“Si el Gobierno, dentro de sus prioridades, no considera por cualquier razón invertir en ellas para su culminación, respetuosamente le insistimos: entréguenos esas vías para que estén bajo la tutela de la Gobernación de Antioquia que ya nosotros encontraremos la forma de culminarlas”, dijo el mandatario.

Petro no tiene antipatías personales y habló de puntos comunes para esa zona del país. “Nosotros no nos conocemos personalmente. Solo recientemente después de las elecciones. Este no es un tema de antipatías personales ni cosas como esas. Aquí lo que hay que manejar de la manera seria son dos visiones diferentes de Colombia, de la vida política, pero también de la región. Y siendo diferentes, lo que se trata es qué lugares comunes se pueden encontrar”, expresó.