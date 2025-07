“Chipi la tenía clara, porque las cabezas que le estaban mandando a hacer ese evento le dijeron que era ese día o ese día, que no podía pasar ningún tiempo más. Chipi me dijo que íbamos a hacer una vuelta dura, porque era ponerle una maleta encima a una camioneta blindada , que venían como cinco o seis camionetas, que yo tenía que manejar la moto y que se tenía que pegar a una de las camionetas y que un venezolano era el que pegaba al techo de la camioneta”, dijo el capturado.

Contó cómo apareció el menor de edad en el plan criminal

“Chipi me hace una segunda videollamada y estaba en una camioneta grande. Tenía un muchacho al lado de él, en la videollamada, y me dijo: ‘a él es el que usted va a sacar mañana’; yo le dije de una vez: primero mándeme la mitad de la plata a una cuenta para yo caminarle, para yo moverle un dedo, mejor dicho. Y no me responde nada y cuelga la videollamada”, dijo el motociclista.