¿Tambalea acuerdo de Carlos Mattos con la Fiscalía por “paseo” fuera de la cárcel?

El acuerdo que firmó Carlos Mattos, el polémico empresario judicializado, extraditado y capturado por hechos de corrupción en la justicia, con la Fiscalía para fijar una pena baja a cambio de una reparación al Estado que se tasó en dos millones de dólares, para la Fiscalía y la judicatura. Esa negociación que está en un despacho de un juez podría estar en riesgo por cuenta de las revelaciones de cómo Mattos sale de la cárcel La Picota y se pasea por las calles de Bogotá escoltado por el mismo Inpec.

El escándalo que dejó por fuera de su cargo al general Mariano Botero, director del Instituto Nacional Penitenciario - Inpec y al responsable de la cárcel La Picota, el coronel en retiro William Valencia, fue revelado por Noticias Caracol y allí se observa a Carlos Mattos mientras sale de la cárcel en un vehículo escolta del Inpec, en compañía de varios guardianes y llega a un edificio de su propiedad para cumplir una reunión privada.

La salida y recorridos escoltado ahora se convierte en un investigación que asumió la Fiscalía por solicitud del mismo presidente de la república Iván Duque, al tiempo que ordenó la destitución inmediata del general Botero y el coronel Valencia, mientras se adelantan las verificaciones del caso.

“La Fiscalía al ser una de las partes en los procesos judiciales no tiene dentro de sus competencias autorizar permisos o autorizaciones de salida donde esté recluido el señor Carlos Mattos. Esa es una responsabilidad del Inpec y otras instancias. De igual manera, dentro del preacuerdo no existe, ni se habla de este tipo de condiciones, ni de autorizaciones para salidas o permisos”, señaló el ente acusador tras advertir que no es su competencia el traslado de los detenidos.

El acuerdo de Mattos, que incluía la reparación económica al Estado, es un documento donde el empresario acepta cargos por hechos de corrupción en la justicia, por sobornar a jueces y funcionarios judiciales, con el objetivo de favorecer intereses comerciales en la disputa por la distribución de los vehículos Hyundai en Colombia.

La negociación que está lista para aprobarse ante un juez, seguramente sufrirá el embate de este escándalo y por eso fuentes de la Fiscalía advirtieron a SEMANA que existe la posibilidad de terminar el acuerdo tras las recientes revelaciones, que no solo son injustificadas, sino ilegales, tanto que se ordenó una investigación penal.

Incluso hace una semana se conocieron algunas denuncias sobre los lujos que tendría Carlos Mattos en la cárcel La Picota donde se encuentra recluido y esas verificaciones llevaron a la Contraloría y la Procuraduría a hacer una visita a la celda del empresario y el resultado no despertó sospechas de ningún tipo según las entidades.

“En la visita, que contó con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, se verificaron las condiciones de reclusión de los señores Emilio Tapia y Carlos Mattos, sin que se encontrará ningún elemento irregular para las condiciones en que se encuentran allí”, dijo la Contraloría luego de la visita a La Picota.

El acuerdo Mattos tiene fecha de discusión, este mes se supone estaría listo y aprobado por un juez, el lío ahora es concretar los hechos de corrupción que seguramente lo afectarán y que podrían tumbarlo, regresar al proceso al juicio y obtener una condena ejemplar en su contra.