Procuraduría apeló libertad otorgada a Enilce López, conocida como ‘La Gata’, porque no ha reparado a sus víctimas

La Procuraduría General de la Nación apeló la libertad otorgada este martes 7 de marzo a Enilce López Moreno, decisión adoptada por la Juez Sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla.

El recurso fue instaurado por el procurador 49 Judicial Penal II de la capital del Atlántico, en desarrollo de su función de intervención, al considerar que la juez omitió hacer un análisis sobre la modalidad y gravedad de la conducta cometida por López Moreno, que sirvieron de base para que fuera condenada a 37 años y seis meses de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, en calidad de autora e instigadora.

Agregó que no se tuvo en cuenta que López Moreno no ha reparado a las víctimas ni ha expresado su intención de pedir perdón por los daños realizados, “circunstancias que son esenciales para analizar el arrepentimiento por la conducta delictiva y los daños causados”, precisó.

Sobre el estado de salud de Enilce López, el órgano de control señaló que, si ha sufrido un alto grado de deterioro, lo procedente no es acudir a la suspensión de la ejecución de la condena, sino conceder una reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave.

Sostuvo que la juez en su decisión citó sentencias de la Corte Constitucional que no tenían relación con el caso, pues hacían referencia a la situación de mujeres detenidas en establecimientos carcelarios, circunstancia muy diferente a la de Enilce López, quien no se encuentra privada de la libertad “sino en su casa vía tratamiento home care con médicos y personal de apoyo que le asisten de manera permanente, en una situación que dista muchísimo de las condiciones que viven la gran mayoría de hombres y mujeres privados de la libertad en las cárceles colombianas”, puntualizó.

Por esa razón, solicitó revocar la decisión en la que se le otorgó la suspensión de la ejecución de la pena a Enilce López.

Cabe recordar que en 2011, ‘La Gata’ fue sentenciada en fallo de segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a 37 años de prisión por su participación activa en el crimen de Fabián Ochoa Torres, quien se dedicaba a cuidar el peaje en la vía que comunica los municipios de Ovejas y Carmen de Bolívar, en el departamento de Sucre.

En esta determinación, de 35 páginas, el juzgado avaló la petición presentada por la defensa de López Romero frente a su grave estado de salud. Teniendo en cuenta los dictámenes médicos, se señala que la mujer del chance cuenta con graves enfermedades, las cuales han afectado su calidad de vida.

“Se debe tener en cuenta que la señora López Romero, por el paso del tiempo ha estado en privación de la libertad, su detrimento en su salud ha sido abismal y exponencial, al punto que, en la actualidad, tiene cáncer invasivo de tipo pulmonar, cervical y en ovarios, por lo que se puede concluir que su tiempo de vida no será tan prolongado, y como tal se debe salvaguardar su vida, salud y protección especial su dignidad humana, junto con su muerte digna”, precisa la decisión.

En el análisis jurídico del caso, el despacho judicial determinó que la mujer reconocida en el negocio del chance ya ha estado 17 años de su vida privada de la libertad, puesto que fue detenida en 2006.

Igualmente, señala la decisión que en las condiciones como vive actualmente no existe riesgo de reincidencia en la conducta por la que fue sentenciada. “Se debe mirar no solo en razón al delito cometido, sino revisar si la persona, de acuerdo con su personalidad, estaría frente a la reiteración del delito. Para el caso en concreto de la señora López Romero, en la actualidad su pronóstico de vida es mínimo, debido a lo ya comentado, por lo que en su estado de salud difícilmente podría cometer otros tipos de delitos, evadir la justicia o no cumplir con las obligaciones”.