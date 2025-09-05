Suscribirse

Pronóstico del Ideam: conozca cómo estará el clima en Colombia durante este viernes, 5 de septiembre

La institución entregó el más reciente pronóstico sobre las lluvias que se extenderán en las principales ciudades del país.

Redacción Nación
5 de septiembre de 2025, 11:46 a. m.
Lluvia
Lluvias en la ciudad de Bogotá | Foto: Juan Carlos Sierra

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el más reciente pronóstico de cómo estará el clima en Colombia durante este viernes, 5 de septiembre.

Se esperan precipitaciones de variada intensidad en gran parte de las regiones de la Pacífica, Caribe (norte y sur), Orinoquía y en varias sectores de la Andina y Amazonía.

Lluvias en Colombia este puente de agosto.
Lluvias en Colombia. | Foto: 123rf

Según la entidad, los mayores acumulados de lluvias se prevén en zonas de los departamentos del Cesar, Magdalena, La Guajira, Sucre, Córdoba, Bolívar, sectores del mar caribe colombiano, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Vichada, Guainía, Casanare, Arauca, Boyacá, Huila, Cundinamarca, Caldas, Quindío, y Risaralda.

De igual manera, se alerta de lluvias con menor intensidad o lloviznas en áreas del Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Caquetá y Atlántico.

Contexto: Clima en septiembre del 2025: Ideam responde cómo será el tiempo en las diferentes regiones del país

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan precipitaciones de variada intensidad.

Para la ciudad de Bogotá, el Ideam indica que habrá cielo mayormente nublado y lloviznas esporádicas en el oriente y en el centro.

Foto de referencia de las lluvias en Bogotá
Foto de referencia de las lluvias en Bogotá. | Foto: Getty Images

Ya para la tarde, se espera que haya nubosidad variada, con alta probabilidad de lluvias dispersas entre ligeras y moderadas, especialmente en las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Chapinero, Santa Fe, Barrios Unidos y Teusaquillo.

Finalmente, en la noche se prevé que habrá cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, no se descartan lluvias ligeras en el sur de la capital del país.

Contexto: Fuertes combates entre Ejército y las disidencias de las Farc dejan dos soldados muertos en Sucre, Cauca

Así estará el clima en las demás ciudades principales

  • Barranquilla: Durante gran parte de la jornada se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco; sin embargo, no se descarta la ocurrencia de lluvias en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 32 °C).
  • Cartagena: Se espera nubosidad variable, con posibles lloviznas en las primeras horas de la mañana. (T. máx.: 33 °C).
  • Medellín: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias en la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 29 °C).
  • Tunja: Predominará cielos nublados y lloviznas o lluvias ligeras de carácter esporádico durante toda la jornada (T. máx.: 18 °C).
  • Bucaramanga: Se prevén condiciones mayormente nubladas, con presencia de lloviznas y lluvias intermitentes, durante todo el día. (T. máx.: 28 °C).
  • Cali: Nubosidad variable con probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 30 °C).

