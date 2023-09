Proyecto de MinJusticia para reformar la Procuraduría cercenará las facultades sancionatorias del organismo; en marzo de 2024 será presentado

Pese a que la Corte Constitucional avaló las facultades de la Procuraduría para sancionar a los funcionarios, el gobierno del presidente Gustavo Petro argumenta que la reforma es necesaria para “dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Petro Urrego vs. Colombia”. Esto, con relación al caso que involucró al mandatario cuando fue alcalde de Bogotá y quien fue destituido por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, por el fallido modelo de recolección de basuras de la capital.

Uno de los cambios clave que se propone es que tanto la Procuraduría como la Contraloría no puedan ejercer funciones jurisdiccionales ni “restringir” los derechos políticos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Además, se busca modificar el artículo 118 de la Constitución Política, que establece la integración y competencias del Ministerio Público, para eliminar sus facultades jurisdiccionales.

Todo esto se da en medio de la polémica generada porque el presidente Gustavo Petro no acató el fallo disciplinario de la Procuraduría que suspendió al alcalde de Riohacha, lo que generó un fuerte enfrentamiento con la procuradora Margarita Cabello Blanco, quien no dudó en calificar la posición del jefe de Estado como un desconocimiento al Estado social de derecho. Esto en línea con el fallo de la Corte Constitucional que, en uno de los apartes, manifestó que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro no está por encima de la Carta Política de Colombia.