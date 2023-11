Video

¿Qué opina María Isabel? Ahora, supermán Otty en la paz

Para reemplazar al fallido Danilo Rueda como comisionado de Paz, el Gobierno echó mano de Otty Patiño, su jefe de delegación en la mesa con el ELN. Su labor no será fácil. Le queda pura kriptonita con las ocho negociaciones simultáneas bajo el libreto de la ‘paz total’. Lo cierto es que Rueda no solo no pudo, sino que se le criticó que tenía más interés en fomentar las simpatías de los grupos ilegales que de la confianza de la opinión pública.